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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة اجتماعه في الكويت برئاسة خوليو ماغليوني، وذلك قبيل افتتاح بطولة العالم لكرة الماء تحت عشرين سنة التي تستضيفها الكويت حتى 20 ديسمبر الحالي.

ومن أبرز قرارات المكتب التنفيذي اعتماد الازمنة المؤهلة إلى بطولة العالم للسباحة لمسافة 25 مترا في أبوظبي عام 2020، وبطولة العالم في فوكووكا اليابانية عام 2021، فضلا عن اعتماد المنشآت والمواعيد الخاصة ببطولة العالم في أبوظبي التي حددت من 15 إلى 20 ديسمبر 2020. وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة أيضا عن ارتياحه للتقدم الحاصل في بناء المجمع المائي (يتم انجازه في أبريل المقبل) واعتبر أنه سيشكل إضافة مهمة البرنامج الاولمبي وسيترك إرثا مهما لطوكيو واليابان بعد انتهاء الالعاب الاولمبية.

وعرضت في الاجتماع أحدث المعلومات عن مراحل الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم في فوكووكا 2021.

