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حصل المتسابق حشان الحشان ومساعده مشاري الخالدي على المركز الأول في بطولة سويحان للمايل الجوله الثانيه فئة الـV8 المزوّدة المقامة في الامارات، وحصل المتسابق حشان على المركز الاول ايضا في الجولة الاولى من نفس البطولة التي اقيمت في نوفمبر الماضي.

حقق لاعب منتخب الكاياك عبداللطيف محمد مال الله المركز الثالث في البطولة العربية العاشرة للكانوي والكاياك (فئة السلالم) التي نظمها الاتحاد العربي للكانوي المقامة في الإسكندرية، كما أحرز لاعب المنتخب عبدالرحمن بستكي المركز الثاني، وزميله عيسى محمد الحمادي المركز الثالث في سباق العمر من 30 إلى 35 سنة.

