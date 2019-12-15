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انتخاب الجسار نائباً للرئيس


انتخب المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الأثقال رئيس الاتحاد الكويتي طلال الجسار نائبا لرئيس الاتحاد العربي وذلك على هامش البطولة العربية لرفع الأثقال التي تستضيفها العاصمة الأردنية. وجاء فوز الجسار بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات إثر تقدمه و17 مرشحا لمنصب النائب لرئيس الاتحاد العربي الحالي القطري محمد المانع الذي جرت تزكيته لدورة أخرى. وقال أمين سر الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال نائب رئيس الوفد إلى الأردن مسيلم العدواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فوز الكويت بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي يعكس مكانتها الرياضية على المستوى العربي.


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