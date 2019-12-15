المح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (94 عاما) امس الى احتمال بقائه في السلطة الى ما بعد 2020، رافضا قطع تعهد نهائي بالتخلي عن السلطة. وعاد مهاتير الى منصبه بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات العام الماضي، على رأس تحالف معارض ازاح الائتلاف الحاكم الغارق في قضايا فساد من السلطة بعدما حكم على مدى اكثر من ستة عقود متتالية. وقال مهاتير السبت خلال مشاركته في منتدى الدوحة في العاصمة القطرية «كانت لدينا رؤية بأن نصبح دولة متقدمة بالكامل بحلول عام 2020. لكن للأسف، بعدما تنحيت اتخذت القيادة مسارا مختلفا وسياسات اخرى وهذا تسبب بعدم تحقيق هذا الهدف في عام 2020».

