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الدوحة - الوكالات: أعلنت قطر امس ان تقدما تحقق في سبيل حل الازمة الخليجية فيما قال اميرها الشيخ تميم بن حمد امس ان الرؤية الأممية المشتركة «تشوشت» مؤكدا ان المشاكل التي تعرقلها «لا يمكن حلها من دون جهود دولية منسقة ورؤى مشتركة».

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني امس ان تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.

وردا على سؤال عما اذا كان اي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير ان «تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف».

في غضون ذلك قال امير قطر الشيخ تميم بن حمد امس ان الرؤية الأممية المشتركة التي بدت واضحة في بداية الألفية الجديدة «تشوشت» مؤكدا ان المشاكل التي تعرقلها «لا يمكن حلها من دون جهود دولية منسقة ورؤى مشتركة». جاء ذلك في كلمة افتتح بها امير قطر اعمال منتدى الدوحة الذي ينعقد تحت شعار «الحوكمة في عالم متعدد الاقطاب» بمشاركة ثلاثة آلاف شخص من مختلف دول العالم واكثر من 250 متحدثا.

وقال الشيخ تميم ان تعدد الأقطاب لا يمنع التكامل في الأدوار وقد يغني العلاقات الدولية، مؤكدا على اهمية البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون ايمانهم بنجاعة النظم والآليات الأممية القائمة. واضف «لقد تشوشت الرؤية الأممية المشتركة التي بدت واضحة في بداية الألفية الجديدة سواء لناحية الشرعية الدولية وقضايا الفقر والبيئة والمناخ ام فيما يتعلق بمحاسبة مجرمي الحرب». وأضاف «لكن المشكلات والتحديات بقيت هي نفسها ومشاكل البيئة والمناخ تتفاقم ولم تحل قضية الفقر المزمن في مناطق شاسعة في العالم وكذلك قضايا الاحتلال وضم اراضي الغير بالقوة». وأكد «ان ثمة علاقة وطيدة بين الفقر والحروب وتفاقم قضايا اللجوء والهجرة كما استفادت ميليشيات مسلحة من صراعات المحاور وتعقدت عملية محاسبة مجرمي الحرب». وأوضح ان «هذه المشاكل لايمكن حلها من دون جهود دولية منسقة ورؤى مشتركة ومثلها قضايا التطرف العنيف الذي لايقتصر على دين او عرق كما لا يفرق في استهدافه للأبرياء بناء على النوع او العنصر او الملة». وقال «لقد آلينا على انفسنا هنا في قطر الا نكتفي بنقد هذا الواقع وان نحاول الاسهام في الاجابة عن هذه الاسئلة ولو جزئيا».

وتتضمن اعمال المنتدى الذي يستمر يومين مجموعة من الجلسات العامة والنقاشية والكلمات الرئيسية التي تتمحور حول موضوعات وقضايا عالمية مثل الهجرة واللاجئين والتطرف وتحديات الحوكمة في العالم وحروب الوكالة وكذلك آليات التعاون الاقليمي والتوازنات العالمية الجديدة. ويشارك في المنتدى الذي تم انشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق ثلاثة آلاف شخص من مختلف دول العالم واكثر من 250 متحدثا.

