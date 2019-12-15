بغداد - الوكالات: اثارت مسألة التوافق على تكليف شخصية عراقية لتشكيل الحكومة بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي اشكالات دستورية خصوصا وان عملية التكليف والتشكيل مرشحة لأن تطول، لا سيما بعد اعلان لجنة نيابية ان رئيس الجمهورية يمكن ان يحل مكان رئيس الحكومة في حالات استثنائية وهو «السيناريو الذي يرجح ان تتجه اليه البلاد».

وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية (انتهت امس ) من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الغزي انه «بحسب القانون الدستوري، فانه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار او تكليف رئيس وزراء جديد». يشار الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان خاطب سابقاً رئيس الجمهورية برهم صالح من اجل الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي المقدمة بتاريخ 29/11/ 2019، منوهاً بأنه «استنادا الى المادة (76) من الدستور، يجب تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما».

في غضون ذلك تواصلت امس الاحتجاجات الشعبية في العراق في يومها الـ51 وسط تصاعد للأصوات الرافضة في ساحات الاعتصام لأنباء تشير الى احتمال ترشيح النائب محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء الجديد. واعلن المتظاهرون في ساحة التحرير حيث معقل الاحتجاجات في بغداد عبر مكبرات الصوت رفضهم لتولي السوداني منصب رئيس الوزراء باعتباره لاينسجم مع مطالب المحتجين بان يكون المرشح مستقلا ولا ينتمي للاحزاب السياسية. كما رفعت لافتات وصور كبيرة في ساحة التحرير رافضة للسوداني واخرين من مرشحي الطبقة السياسية بسبب انتمائهم الحزبي. وقال ناشطون في ساحة التحرير انهم يرفضون كل متحزب وكل الوجوه التي تمثل الطبقة السياسية الحالية وهذا ما دفعهم لرفض السوداني الذي سبق ان كان وزيرا لاكثر من دورة حكومية. ومن جانبها قالت قناة «دجلة» الفضائية ان المحتجين في الديوانية جنوبي البلاد دعوا لمظاهرة حاشدة كبرى اليوم رفضا لما وصفوه باعادة تدوير الوجوه السياسية والحزبية. وفي محافظة البصرة ذكرت اذاعة «المربد» ان المعتصمين يرفضون ما يثار حاليا حول احتمال ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة وانهم يطالبون بتغيير نظام الحكم في البلاد. وفي الناصرية المجاورة ذكر صحافي ان حالة من شبه الاجماع في صفوف المحتجين في ساحة الحبوبي حيث مركز الاحتجاجات هناك على رفض ترشيح السوداني. ولفت الناشط العراقي الى وجود حالة من التنسيق بين ساحة الحبوبي في الناصرية وساحة التحرير في بغداد بخصوص مواصفات المرشح للمنصب والذي يشترط الجميع فيه الا يكون متحزبا. الا ان النائب عن محافظة (نينوى) احمد الجبوري قال عبر حسابه في (تويتر) «ان ترشيح السوداني في هذه المرحلة هو اختيار موفق لانه سيكون اول رئيس وزراء لم يغادر العراق في زمن النظام السابق». واضاف الجبوري ان القضاء العراقي لم يوجه ضده «اي ملف فساد بالمطلق وهو قوي وسيفرض القانون وهيبة الدولة ولن يرضخ للكتل والاحزاب ولديه رؤية لادارة الدولة». وكان السوداني اعلن الجمعة استقالته من حزب الدعوة الاسلامية ومن ائتلاف دولة القانون في خطوة وصفت بأنها تمهيد لترشيحه للمنصب الذي يشترط المتظاهرون ان يكون لشخص غير منتم للأحزاب.

