عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ايران من ردّ «حاسم» اذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية وهو ما رفضته طهران منددة بـ»اتهامات واهية».

وقال بومبيو في بيان «يتعيّن علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة ايران بأنّ ايّ هجمات من جانبهم او من ينوب عنهم من اي هوية تلحق اضراراً بالأميركيين او بحلفائنا او بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم». وأضاف «يجب ان تحترم ايران سيادة جيرانها وأن تكف فوراً عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع انحاء المنطقة». ويأتي هذا التحذير بعدما استهدفت عشرة هجمات صاروخية منذ 28 اكتوبر قواعد عسكرية تؤوي جنوداً اميركيين او بعثات دبلوماسية اميركية في العراق بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد.

ونسب وزير الخارجية الأميركي الهجمات التي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنها، الى «وكلاء ايران»، معبرا عن امله في «الشفاء العاجل والكامل لهؤلاء العراقيين الشجعان».

في المقابل نددت الخارجية الايرانية بالاتهامات الأميركية وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، خلال مؤتمر صحافي بمدينة تبريز، امس «اتهام طهران بهجوم ارامكو والهجمات على قواعد اميركية في العراق مجرد مزاعم واهية، وسيدرك الأميركيون لاحقا انهم مخطئون».

من جهة ثانية اكد موسوي ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قدم اقتراحا ينص على تبادل السجناء بشكل حزمة «ونحن الآن على استعداد لنتبادل جميع السجناء الايرانيين» في الولايات المتحدة و«الكرة الآن في ملعب» واشنطن.

من جانب آخر قال موسوي حول الدعوة الفرنسية للافراج عن سجناء ايرانيين يحملون الجنسية الايرانية ان «أي عفو عن هؤلاء السجناء في ايران ينبغي ان يكون وفقا للقانون السجناء ايرانيون وفقا للقانون الايراني، ونرفض التدخل الفرنسي في هذا الشأن لأنهم يحاكمون لقضايا امنية وفقا للقانون».

وفيما يخص الهجوم على القنصلية الايرانية في مدينة النجف بالعراق، اكد موسوي ان طهران بانتظار التقرير النهائي والرسمي من الحكومة العراقية بشأن هذا الهجوم. وأضاف موسوي ان طهران ابلغت الحكومة العراقية بضرورة حماية الأماكن والبعثات الدبلوماسية الايرانية في العراق، وقال «نتابع الهجوم من الناحية القانونية، ونأمل من الحكومة العراقية مقاضاة مهاجمي القنصلية الايرانية في النجف وتعويض ايران عن الخسائر الناجمة».

