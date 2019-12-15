عربيات ودوليات

نيويورك - «كونا»: رحب اعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تبذل لاجراء حوار شامل بين الحكومة والشعب في العراق في مسعى لاجراء اصلاحات عاجلة تهدف الى تلبية المطالب المشروعة بشأن الفرص الاقتصادية والحكم والتشريعات الانتخابية. وجدد اعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه ورفاهيته معربين عن قلقهم البالغ ازاء «الخسائر في ارواح المتظاهرين ومقتل المتظاهرين العزل وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية». وأقر اعضاء مجلس الأمن بضرورة توفير الحق في التجمع السلمي في العراق داعين السلطات العراقية الى اجراء تحقيقات شفافة على وجه السرعة في اعمال العنف ضد المتظاهرين. وابدى الأعضاء قلقهم ازاء قتل او تشويه المتظاهرين غير المسلحين وقوات الأمن معربين كذلك عن القلق ازاء «تورط الجماعات المسلحة في عمليات القتل والخطف خارج نطاق القضاء» ودعا اعضاء المجلس الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس مشددين على ضرورة امتناع الجميع عن العنف او تدمير البنية التحتية الحيوية. وأكد الأعضاء من جديد دعمهم للجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق والممثل الخاص للأمين العام جانين هينس بلاسخارت وفقا للقرار 2470 (2019) لدعم ومساعدة حكومة العراق والشعب العراقي في الحوار السياسي الشامل والمصالحة على المستوى الوطني والمجتمعي والمساعدة الانتخابية لحكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد اعضاء مجلس الأمن مجددا دعمهم لاستمرار جهود العراق في التعافي والاستقرار واعادة الاعمار والمصالحة والتنمية والاصلاحات لتلبية احتياجات جميع العراقيين.

