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واشنطن - الوكالات: وصف البيت الأبيض، التصويت الذي اجراه مجلس النواب الأميركي على تهمتين في سياق التحقيق الهادف الى عزل الرئيس دونالد ترامب، بـ «المهزلة البائسة». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان ان تصويت اللجنة القضائية للمجلس بالموافقة على التهمتين «وصل الى نهاية مخجلة» وأضافت «يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الاجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز». ومع اقرار اللجنة بقيادة الديموقراطيين لائحة التهم، فان مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على اقرار التهمتين نهاية الأسبوع، حسب المصدر نفسه. وصادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي على تهمتين موجهتين للرئيس ترامب لتدشن بذلك اولى خطوات التصويت على عزله من منصبه. ووافقت اللجنة على توجيه تهمتين الى ترامب هما «عرقلة العدالة» و«اساءة استغلال السلطة عبر الضغط على اوكرانيا من اجل الحصول على دعم سياسي محلي». وصدقّ 23 عضوا في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرين (الجمهوريون). على صعيد اخر وافقت المحكمة العليا على النظر في طعن تقدم به ترامب لنقض احكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدعٍ عام في نيويورك، اقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية. وقالت المحكمة العليا انها ستستمع الى حجج الأطراف «في جلستها في مارس 2020» لاتخاذ قرار في موعد اقصاه 30 يونيو، اي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي «نحن على ثقة بأن المحكمة العليا، اعلى محكمة في البلاد، ستفرض احترام الدستور وقرارات المحاكم الأخرى، وستضمن قيام الكونغرس بواجبه في مراقبة» السلطة التنفيذية.