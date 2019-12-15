عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: يدرس الكونغرس الأميركي مشروع فرض عقوبات اضافية على 9 قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي العراقية. كما يدرس الكونغرس فرض عقوبات اضافية على نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

وأفادت وسائل اعلام اميركية بأن القيادات الـ 9 المدرجة على قائمة العقوبات لضلوعها في قتل المتظاهرين في العراق هي:

قائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، ورئيس اركان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، محمد الهاشمي، الملقب بـ «أبو جهاد». بالاضافة الى زعيم ميلشيا «عصائب اهل الحق» قيس الخزعلي، ورئيس مديرية الأمن المركزي في الحشد، ابو زينب اللامي (حسين فلاح اللامي).

فضلاً عن مستشار شؤون الحشد لدى رئيس الوزراء عبدالمهدي، ابو منتظر الحسيني (تحسين عابد مطر العبودي) ورئيس الرد السريع في الداخلية ابو تراب الحسيني (ثامر محمد اسماعيل) ورئيس مديرية المخابرات في الحشد ابو ايمان البهالي. ووقائد سرايا الخرساني (لواء 18 الحشد) حميد الجزائري، وقائد سيد الشهداء (لواء14 الحشد) ابو علاء الولي (اسم الميلاد هاشم بنيان السراجي).

