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الخرطوم – الوكالات: قضت محكمة في الخرطوم امس بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى «دار للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين» في ختام محاكمة في قضية فساد بعد أشهر على إطاحة الجيش به تحت ضغط الشارع. وصدر الحكم على البشير (75 عاما) الذي أطاح به الجيش في 11 ابريل الماضي بعدما تولى السلطة لمدة ثلاثين عاما، عن «محكمة خاصة» يمثل أمامها منذ أغسطس الماضي. وأدين البشير بـ «الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد الأجنبي».

وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد ان تحدث مع البشير في قفص الاتهام إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا «لايسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم». وصرح القاضي الصادق عبد الرحمن «بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين».

وعلى مقربة من المحكمة، تجمع العشرات من انصار البشير وهم يحملون صورة له. ومنذ أغسطس حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.

ووصف «تجمع المهنيين السودانيين» وهو أحد فصائل قوى «الحرية والتغيير» الحكم القضائي بأنه «ضربة البداية لمحاكمة حقبة البشير» ورأى فيه «ادانة سياسية واخلاقية» للبشير ونظامه. واكد التجمع أهمية خضوع البشير للمحاسبة على «جرائمه التي ارتكبها خلال ثلاثة عقود وتشمل تقويض النظام الدستوري والتعذيب والاغتيالات والتصفية العرقية والجرائم ضد الانسانية وقتل المتظاهرين السلميين» بجانب «جرائم سياسة التمكين والثراء الحرام والتصرف بالبيع في أصول الدولة وثرواتها وأراضيها». ووجه النائب العام السوداني في مايو الماضي اتهامات للبشير بالتورط في «قتل المتظاهرين». على صعيد متصل اعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح امس حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.وقال بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال» التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي «بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية». كما ينص على «حجز العقارات المسجلة باسماء النقابات والاتحادات المهنية وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة» باسمها. وتعتبر السلطات هذه النقابات مؤيدة للرئيس السابق.من جهة أخرى، اعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية نوفمبر الماضي.كما أعلنت حل مجلس نقابة المحامين والإعداد لانتخابات جديدة فيها. وردا على هذه القرارات التي تلبي مطالب حركة الاحتجاج، أعلنت نقابة الصحافيين أنها لا تعترف بهذا المرسوم.

