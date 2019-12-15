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الجزائر- أ. ف. ب: تظاهر جزائريون بوسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون الذي مد يده للحراك الرافض لنتائج الانتخابات التي اتسمت بنسبة مقاطعة قياسية. وأصبح تبون (74 عاما) رئيسا جديدا للجزائر خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، اثر فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الخميس. وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «حصل المرشح عبد المجيد تبون على نسبة 58,15% من الأصوات».

وقال الرئيس المنتخب في أول مؤتمر صحافي له «أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة». وأضاف «أنا مستعد للحوار مع الحراك مباشرة ومع من يختاره الحراك حتى نرفع اللبس بأن نيتنا حسنة. لا يوجد استمرارية لولاية خامسة» ردّا على من وصف ترشحه استمرارا لحكم الرئيس المستقيل بوتفليقة. ووعد تبون بتعديل الدستور في الأشهر الاولى من ولايته الرئاسية «حتى يشعر الشعب بالصدق» حيث سيعرضه للاستفتاء بدل تمريره عبر تصويت البرلمان كما فعل بوتفليقة في كل التعديلات التي اجراها. كما التزم باعادة النظر في قانون الانتخابات «لفصل السياسة نهائيا عن المال» و «استرجاع نزاهة الدولة ومصداقيتها لدى الشعب».

وكان نفس الحراك رفض مبادرة اولى لبوتفليقة قبل استقالته بتنظيم حوار شامل لاعادة النظر في الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة. ووعد تبون بتشكيل حكومة يغلب عليها الشباب «الذين صوتوا لي» وبأن «ينحاز دائما لهم بالعمل على إدماجهم في الحياة السياسية قبل تسليمهم المشعل». وقد أمضى تبون حياته موظفا في الدولة وكان دائما مخلصا لبوتفليقة الذي عينه رئيسا للوزراء لفترة وجيزة قبل أن يصبح منبوذا من النظام. ويعد أول رئيس من خارج صفوف جيش التحرير الوطني الذي قاد حرب الاستقلال ضد المستعمر الفرنسي (1954-1962).

واتسم الاقتراع الرئاسي بمقاطعة قياسية من الحراك الشعبي الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل بعد 20 عاما في الحكم.

وكان عدد المتظاهرين الذين احتشدوا في مناطق مختلفة بأنحاء العاصمة يقارب عدد من تجمعوا خلال التظاهرات السابقة ضد الانتخابات الرئاسية. وحمل البعض لافتات كتب عليها «ولايتك يا تبون وُلدت ميتة» و»رئيسكم لايمثلني». كما سخر مدونون من «رئيس الكوكايين» في اشارة الى اتهام نجل تبون في قضية تهريب 700 كيلوغراما من الكوكايين مازالت قيد التحقيق القضائي.ووعد تبون بأن «يرفع الظلم عمن ظلمتهم العصابة» لكن «لن يكون أي عفو عن المتورطين في قضايا فساد».

وفي اول رد فعل من الخارج دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية لبدء «حوار» مع الشعب.وقال من بروكسل «أخذت علمًا بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى».وفي واشنطن أعلنت الخارجية الأميركية أنّها تؤيد حقّ الجزائريين في «التعبير عن آرائهم بشكل سلمي» و»تهنّئ» في الوقت نفسه الجزائر على الانتخابات التي أجرتها. وفي القاهرة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن «التهنئة الخالصة إلى الرئيس المنتخب متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه».

