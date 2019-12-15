عربيات ودوليات

يعد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ومالك قناة «الحدث اليوم» أحد أهم النواب النشطين داخل المجلس، لذلك تم اختياره مؤخرًا واحدًا من ضمن أفضل 50 نائبًا داخل المجلس، وذلك من قبل رابطة الإعلاميين السياسيين استنادًا لأدائه المتميز خلال الفصل التشريعي الحالي.. «النهار» التقت به للحديث عن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس، كما امتد بنا الحديث عن المشهد الحزبي والسياسي وتقييمه لأداء نواب البرلمان ورؤيته للمستقبل وفي ما يلي نص الحوار:

? بداية.. ما أجندتك التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس؟

? تقدمت بمشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي خاصة ونحن على مشارف التحول لدولة رقمية وكل شيء في مصر الآن يتجه للتكنولوجيا، والحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمي يتطلب أن يكون شاملا لكل الأنشطة الخدمية، ووضع خطة تمكنا من القضاء على البيروقراطية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، لمواجهة كل ما يتعرض له المواطن أثناء الحصول على تراخيصه من ضغوط قد تدفع به للعزوف عن العمل في إطار المنظومة الرسمية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع المنظم سيوفر مبالغ كبيرة لصالح الدولة المصرية ويساعد بشكل كبير في تنمية موارد الدولة ويدعم ولاء المواطن لبلده وهذا هو الأهم، وفي مشروع القانون طرحت كيفية إيجاد آليات الدمج لحل الإشكاليات الموجودة، فعندما يقدر الاقتصاد غير الرسمي بـ60% من حجم الاقتصاد هذا يعنى وجود جمود في القواعد المصرية التي تتطلب الكثير من المرونة.

? وما الأجندة التشريعية للجنة الإسكان باعتبارك أحد المسؤولين فيها؟

? اللجنة مشغولة بعدة قوانين منها قانون 119 الخاص بالبناء الموحد والذي سيناقش قريبا، ولدينا أيضا تعديل قانون نقابه المهندسين وقانون المطور العقاري الذي تقوم فكرته على تنظيم القطاع العقاري وتحديد التزامات وحقوق الأطراف المعنية بالقطاع بهدف حماية العميل والمطور والوحدة السكنية، كما ينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ووضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد. وأيضا لدينا قانون المباني الأثرية حيث إن بعض الناس التي تمتلك مبان أثرية كانت تعاني من مشاكل، والقانون سيتيح لهيئة المجتمعات العمرانية أن تشتري هذه الوحدات بأسعار السوق وبما يتوافق مع رغبة المنفذ وبالتالي فان العقارات التراثية لم تعد (وقف) بل ستتحقق الاستفادة للطرفين للدولة ولصاحب العقار مما يمكن الدولة من صيانة العقار، بجانب ذلك تتابع اللجنة المشروعات القومية الكبرى وقد قمنا بزيارة العديد من المناطق التي شهدت تطويرا كتل العقارب وحي الأسمرات وخلال هذا الشهر سوف نزور عدة مناطق في سيناء منها محطات التحلية الموجودة في شرم الشيخ وجنوب سيناء ومحطات المعالجة الثلاثية.

? وكيف رأيت تعيين نواب للمحافظين من الشباب.. وهل الشباب قادر على تحقيق نجاح في هذا الملف؟

? أنا مستبشر خيرًا بالتجربة لأن أغلب الشباب الذين تم تعيينهم مثقف وواعٍ وأعجبني اختيار الدولة المصرية حيث تم اختيار مجموعة من الشباب من عدة أحزاب وتم تمثيل الأحزاب بشكل جيد وأنا متأكد أنهم سوف يستعينون بالخبرات الموجود مع حماس الشباب وهو ما سيشكل طاقة هائلة ويحقق نتائج مرجوة. والدولة قدمت رسالة عندما عينت شبابا من مختلف الأحزاب فهذا يعنى أنه ليس هناك حزبا واحدا للدولة وأنها تتجه لتقوية الأحزاب، وأعتقد أنه خلال الشهور المقبلة سيكون للدولة دورًا كبيرا في تقوية الأحزاب وسيكون للأحزاب دوراً كبيراً ومباشراً مع المواطنين.

? وكيف ترى المشهد الحزبي الحالي بعد أن تعدى عددها الـ100 حزب؟

? أرى أن التحركات التي تتم حاليًا إيجابية والدولة تدعم الأحزاب في اتجاه تكوين تحالفات تعتمد على أيديولوجية مشتركة وأتمنى من رؤساء الأحزاب في مصر أن يتركوا المصالح الضيقة ويهتموا بالصالح العام، فإذا تخلوا عن النظرة الضيقة سيكون لدينا 3 أو4 أحزاب على قدر كبير من القوة، وأتمنى أن نرى أحزاب تحت قبة البرلمان تمثل اليمين والوسط واليسار وقتها سوف يكون الخطاب تحت القبة مؤثر وفعال ومنظم.

? هل تعتقد أن المشهد الحزبي بدأت تتضح معالمه في ظل وجود تحالف الأحزاب المصرية ودعوة «مستقبل وطن» لعقد حوار وطني؟

? أعتقد أن الأحزاب ستنضم في ثلاث اتجاهات، «مستقبل وطن» سيقود اتجاه والاتجاه الآخر لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة المهندس تيسير مطر ومعه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد» والاتجاه الثالث بقيادة «الوفد» وستتضح الرؤية بصورة أكبر مع صدور قوانين مجلس الشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر.

? المشهد الحزبي الجديد تتوقع أن يكون مبنيًا على ائتلافات انتخابية أم تحالفات سياسية بأيدلوجيات محددة؟

? أتمنى أن يكون المشهد به تحالفات سياسية قوية ذات أيدلوجيات محددة فهذا سيضمن استمرار واستقرار التحالفات ويخدم العملية السياسية والوطن معًا ويؤثر على قوة الأداء البرلماني.

? هناك اتهامات دائمًا بأن مجلس النواب الحالي أغفل الرقابة على الحكومة في مقابل التشريع؟

? النواب بالفعل اهتموا بالتشريع وأعطوه أولوية كبرى ثم جاء في المرتبة الثانية الدور الخدمي، وكلنا كنا نعمل في دوائرنا كنا نمارس الدور الرقابي بما يحقق الصالح العام ونضغط على الحكومة قبل تنفيذ الخدمات للمواطنين لكن مجلس النواب في فترة حرجة جدا تحتاج دعم منه للسلطة التنفيذية لأننا خارجون من ثورتين ولم نكن نحتمل ثورة أخرى في قاعه المجلس ولا الشارع وقد استخدمنا كامل أدواتنا البرلمانية والباعث الوطني بداخلنا كان يجبرنا ألّا نضغط على الحكومة وننتظر الإصلاح وبالفعل شعرنا جميعا بتحسن ملموس وانخفض سعر الدولار بما يوازي 10% وتحسن الاقتصاد وانخفضت الفائدة على الإقراض وانخفضت أسعار بعض السلع الغذائية وانخفض عجز الموازنة، وللأمانة نحن قصرنا في دور واحد هو بناء الإنسان المصري الذي يعتمد على الإعلام ووزارات الثقافة والتعليم العالي والشباب والرياضة ودور كل من الكنيسة والأزهر فلم نجلس معًا على طاولة واحدة لوضع استراتيجية لبناء الإنسان المصري وتحصينه ضد المتغيرات الموجودة وإرشاده إلى كيفية الحصول على المعلومة الصحيحة حيث كان يجب علينا أن نعمل على هذا الملف وقد تقدمت بطلب إحاطة للجنة الثقافة في هذا الإطار مضمونه أن مؤسسات الدولة لابد أن تجلس معًا للخروج باستراتيجية محددة تخدم بناء شخصية الإنسان المصري وأن نهتم بما يقدم في الدراما والسينما وأن نهتم بالأطفال أيضًا.

? وهل تدير قناة ««الحدث اليوم» بهذه الرؤية أم أن لديك رؤية اقتصادية للمكسب والخسارة ؟

? من المعروف أن الإعلام لا يكسب خلال هذه الفترة، لذلك هدفنا في «الحدث اليوم» تقديم رؤية وطنية وقد استعنت برؤساء تحرير لمراجعة المحتوى ونعاني بالتأكيد من أزمات اقتصادية شأننا شأن الوسط الإعلامي كله ولكن أوجدنا لأنفسنا مكان وسط القنوات الأخرى ونحمل رسالة هدفها تقديم محتوى يحترم المشاهد.. والقنوات المصرية اتخذت سياسة رد الفعل للرد على أكاذيب واشاعات القنوات المغرضة ونحن أيضًا اتخذنا نفس المسلك وذلك خلال الفترة الماضية .. لكن مع بداية العام ستكون لدينا رؤية مختلفة وسيكون لنا استباق في مواجهة الفكر الظلامي وربط المواطنين بالفكر الثقافي.

? هل نحتاج الاستماع إلى أصوات المعارضة.. وهل أخطأ الإعلام بالاعتماد فقط على المؤيدين خلال الفترة الماضية؟

? المواطن عندما يعاني من صعوبات في تلبية احتياجاته اليومية قد يحتاج إلى أن يستمع لصوت يعبر عنه وأنا أقدر هنا المعارضة الوطنية فهي الأقرب له وقد تكون أكثر قرباً منه ومن شعوره بالتنمية أو بالانجازات، والإعلام يحتاج إلى إستراتيجية مختلفة خلال الفترة المقبلة، فالهدم من الأمور السهلة لكن البناء هو صعب لذلك المعارضة عليها أن تقدم الحلول المثلى للنهوض بالإعلام والمجتمع معًا.

