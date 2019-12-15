إضاءات

مسرحية « كوميديا بلا ألوان» دراما عالية المستوى ونص ثري ذكي عاصف بالألم وهكذا هو المخرج أحمد الحليل الذي اشتغل على جملة من التجارب وكأنه يسبح في متاهات بحر عاصف عبر التزامه بحرفته والخطوط الاخراجية التي راح يشتغل عليها معمقا أهداف وأبعاد النص الذي كتبه سامي بلال، رحلة عن حكاية مسرحي متقاعد وهو انعكاس لكل المتقاعدين ينتظر ذلك الهاتف الذي يأتي ولا يأتي، حتى وإن جاء فانه يأتي بعد أن تمزقت الشخصية وتحولت إلى هشيم تحت ضغوط الحياة والسرة التي تكالبت عليه كما هي والأسرة والظروف التي تحيط به .

كوميديا سوداء هو اللون الأكثر حضوراً رغم ان العنوان «كوميديا بلا ألوان» حيث مسرح الحالة حاضر بقوة، انتظار قاس، عبر حكاية الفكرة وذلك المسرحي المتقاعد حيث يذهب النص لما هو أبعد من حدود شخصية المتقاعد المسرحي الى شمولية التقاعد وعذاباته، شخصية متحركة ثابتة مصلوبة على ذلك الكرسي الذي يظل يذكرنا بالمنصب الذي شغله وفارقه ولم يفارقه رغم انه ذهب الى التقاعد منذ ثلاثة أشهر إلا أنه لايزال يترقب ذلك الهاتف والاتصال المرتقب.

ودعونا نذهب الى الحوار الاستهلالي من قبل الشخصية الأساسية «فلان»:

- لم يرن .. لماذا لا يرن .. لم يرن .. لماذا لم يرن .. لم يرن .. لماذا لم يرن .. لن يرن.

لتمضي رحلة الانتظار، وهو انتظار يعرفه المسرح عالمياً وعربياً ومحلياً ولعل الأهم هو «في انتظار غودو». هنا نعي مبكراً بأن رحلة الانتظار لن تكون لصالح تلك الشخصية «فلان» فهو أمام معركة خاسرة تتكشف ملامحها اعتبارا من تلك العلاقة مع زوجته ثم أبنائه الواحد تلو الآخر وأيضا رفاق عمله وهكذا صديقه رئيس التحرير وغيره من الشخصيات التي رصدناها والتي كانت دائما تمتلك تلك اللغة الضدية منذ اللحظة الأولى حتى ذلك الخادم الذي يرافقه خلال مشواره والذي شكل قيود النهاية التي أحاطت به عبر رحلة الانتظار الطويلة .

نص متماسك ذكي عميق حتى وكأنه يبدو دراما حالة إلا أن تلك القراءات التي اشتغل عليها المخرج أحمد الحليل لتوصل الفكرة والمضامين الى فضاء يريده ويبتغيه.

الشخصية «المحورية» – فلان – جعله الكاتب سامي بلال يبوح كثيراً معبراً عن نبض حرفته حيث المسرح الذي عاشه ويتنفسه، بينما الشخصية تذهب الى حالة من الشمولية وهي تذهب الى تلك المرحلة الزمنية حيث التقاعد وعذابات تلك المرحلة وألمها النفسي والجسدي .

رحلة بانتظار أن يرن الهاتف تصل بشخصية فلان الى تعرية ذاته والآخرين حتى المحطة الأخيرة وهنا دعونا نقرأ الحوار الأخير :

فبين سكوت وسكوت، أكون.

أكون .. إذا هو المكان؟ أو ربما الكينونة!

برتقالة أم تفاحة .. أم ليمونة.

رن .. أرجوك .. رن.

حكمت على نفسي باللاشيء .. بمنتهى الإصرار.

طالبت بالتفريق الدقيق بين حصان السباق .. والحمار.

عندي أكوام هائلة من .. الانتظار.

حياتى أصبحت كالمسرحية التي تخلو من الصراع.

أو هكذا يشاع.

انتظار أم ضياع.

رن أرجوك .. رن.

بعد الاختلافات والأسئلة والكثير من التساؤلات.

لن نعرف قط هل نحن موتى، أم أموات!!

رن أرجوك .. رن.

وتأتي النهاية، التي تجعل تلك الشخصية في صراع بين سلك الهاتف والأريكة التي ظل ملتصقا بها لا يفارقها وكأنه صلب عليها منذ اليوم الاول لالتحاقه بالوظيفة، نص كلما ذهبت إليه منحك تلك الدلالات والتفاسير والأبعاد التي تتجاوز حدود المتقاعد المسرحي الى المتقاعد بل الى الإنسان بشكل عام وهو يرى نهايته تتسارع محاولاً ان يؤجلها عبر انتظار الهاتف والالتصاق بكرسي فارقه وظيفيا الى أجيال أخرى ولكنه لا يريد ان يعيش ذلك الزمن الجديد والحلم والمستقبل بانتظار أن يرن الهاتف من جديد ليعيد إليه النور الذي انطفأ من زمن بعيد والأمل الذي رحل.. بلا عودة.

وحينما يأتي المخرج أحمد الحليل فانه يستحضر تلك الخبرة العريضة التي يمتلكها من أجل تطويع نص الكاتب سامي بلال وهما يشكلان ثنائي ولربما هما الأكثر تعاوناً مع بعضهما البعض، ولكن ليسمح لي المخرج أحمد الحليل حينما أقول بانه ظل حبيس القراءه المباشرة في جملة المشهديات والحوارات وحتى التأويلات التي يذهب إليها النص وهو أمر لا يعيب التجربة بل يمثل مساحة الالتزام التي يتمتع بها الحليل حتى وهو يضيف بعض الجمل كحلول هنا أو هناك وإن كان عليه ان يذهب الى مناطق أبعد في التأويل والتفسير والتحليل ومنح النص أبعاده البصرية العالية . في العرض سينوغرافيا تشتغل على قراءه النص بشكل اولي ولربما احادي وهذا ما جعل تلك الحلول تبدو باهتة لا تثري بقدر ما تقدم فعلاً وظيفياً بحتاً، حيث ظللت اتساءل لماذا ذلك الدخان ولماذا تلك الإضاءة ولماذا تلك الطاولة بشكلها المائل وسرير الزوجة وغيرها من الحلول التي تأتي كنتيجة للقراءة الأولى التي تظل تحتاج الى قراءات أبعد وأعمق وأشمل .

حتى تلك الصورة غير المستوية أو المتناسقة هي نتيجة تلك القراءة الأحادية الجانب والتي كانت بأمس الحاجة الى حوار مطول مكثف بين عناصر التجربة كي تكتمل وكي تنضج وكي تتطور وتعمل على استنهاض مضامين النص الثرية التي تتجاوز حدود تلك القراءات السطحية للحروف والكلمات والمضامين والصراع الإنساني الذي تعيشه تلك الشخصية وهو صراع حياتي انساني شمولي. في التمثيل لابد وأن نتوقف مطولاً أمام تلك الطاقة والخبرة العريضة التي يمتلكها الفنان الكبير نادر الحساوي الذي يأخذنا عبر شخصية «الدكتور فلان» الى فضاءات بعيدة مشبعة بالحس والألم والتعب الإنساني والقلق مما هو قادم والحالة الأسرية المادية سواء من قبل الأبناء أو الزوجة أو حتى زملاء الدرب وأيضا الخادم، أداء عميق متنوع حساس من ممثل يمتلك أدواته وحرفته وأيضا تجربته الفنية العريضة، وعلى ذات النهج يأتي الفنان الشاب أمير عبدالامير الذي يسيطر على الشخصية ويمنحها النبض والحياة ويطورها عبر لحظات الألم الانساني الذي يحيط بها وهو يخدم مسرحياً متقاعداً فقد بوصلته ولم يعد يجيد سوى انتظار أن يرن الهاتف أو خصم الأسابيع الأربعة، متقاعد يعمل عنده منذ أكثر من 12 عاما ولايزال لا يعرف اسمه.. فأي ألم هو ذاك .

ولابد ايضا من الاشارة الى الحضور المتميز لكل من سارة رشاد وعبدالله الزيد وسليمان المرزوق وبقية عناصر التمثيل. «كوميديا بلا ألوان».. تشتغل على ألم الإنسان حتى تلك المحطة قبل الأخيرة من حياة الإنسان حيث التقاعد عبر رحلة قاسية مشبعة بالفواجع الإنسانية لعل أقلها تلك النظرة المادية من قبل الأبناء والعقوق من قبل رفاق الدرب والحياة.. نص عميق وثري لكاتب نظل دائما نتوقع منه الكثير الكثير . وعرض قاده المخرج أحمد الحليل الى بر الأمان بما يمتلك من احترافية كانت بأمس الحاجة الى المزيد من البحث والتحليل والقراءة المتجددة لمنح العرض بعداً إنسانياً أشمل وأعمق. مسرحية «كوميديا بلا ألوان» نص ثري ظل ينقصه المزيد من القراءات لتحقيق معادلة العمق والاكتشاف.

