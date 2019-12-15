إضاءات

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يؤسس عنوان «سهد» ثاني عروض مهرجان الكويت المسرحي في دورته العشرين، لحضور الليل ومعاني الأرق والوحدة والعزلة.

وينفتح العرض على اربعة اقفاص واسعة على مستويين: علوي وسفلي.. تتحرك فيها أربع شخصيات.. تلك الحركة البندولية الرتيبة.. التي تشبه حركة الحيوانات المضطربة عندما تتوتر وتدرك أنها حبيسة فضاء ضيق عصي على التمرد والخروج والانعتاق. تتبادل الشخصيات الأربع مونولوجات تبدو متقاطعة ومتداخلة.. كأنها أحلام مشتركة.. كأنها حوارات مبتورة ومتشظية.

لا يوجد تعريف محدد وواقعي للشخصيات.. وهي ثلاثة رجال وامرأة.. فمن هؤلاء؟ وما الذي يربط بينهم؟ لا توجد قصة واضحة الملامح.. فاللغة فلسفية وغامضة وشاعرية ومتشظية تتكرر فيها مفردات كثيرة مجردة.

للوهلة الأولى يبدو ان بطل العمل ونقطة الارتكاز فيه هو يوسف البغلي.. انه ينتظر السلطان.. من هو السلطان؟ قد يكون مجرد رمز ما ينتشله مما هو فيه.

وما الشخصيات الأخرى إلا نتف من ذكرياته البعيدة ومن حطام حياته وماضيه.

لكن بعد قليل يتحرك بنا سيميوز العرض كاشفا عن علامات أخرى تجعل شخصيته المحورية هي البطلة التي جسدت دورها حنان المهدي.. فهي الضحية وهي اساس العقدة والصراع بحكم علاقتها السلبية مع ابيها (خالد الثويني) الناقم عليها والرافض لانتسابها إليها وفتح طريق العودة إليه. بينما يلعب عبد العزيز بهبهاني دور الزوج الذي تساوره الشكوك بشأن شرف زوجته الحامل وخيانتها له.

ونصل إلى دور يوسف البغلي الذي قد يكون العشيق الذي فجر الأزمة والصراع رباعي الأطراف.

لكن ميل نص محمد الرباح وجنوحه إلى التفلسف والشعرية غيب ملامح هذه الحدوتة.. اضافة إلى صعوبة التكنيك الذي قدم من خلاله الشخصيات معتمدا على المونولوجات والحوارات المبتورة المتشظية.. ومن ثم كانت اللغة المتعالية على حساب القدرة على تجسيد سلسلة من الافعال الدرامية ذات المنطق.

ولعل هذا كان احد اسباب انفصال الصالة عن الخشبة احيانا.. وان لجأ المخرج عبدالله العابر لتفكيك طلاسم النص وغموضه عبر لعبة التكرار.. سواء تكرار المفردات او التكرار الحركي.

وكان للموسيقى حضورها اللافت بوتريتها وفخامتها خصوصا في الاستهلال. كما اشتغل تصميم الاضاءة على لفت الانتباه إلى ضخامة هذه الاقفاص وهيمنتها على الفضاء.. اضافة إلى الانارة العمودية المكثفة على الشخصيات أثناء الحركة والكلام. وإن جاز لنا التعبير فإن بطل العرض الحقيقي هو هذه السينوغرافيا الضخمة والموحية بأجواء السجن والعزلة.. حيث عجز الشخصيات عن الخروج او حتى ادراك انها خرجت منها.. يوحي هذا التكوين باشكالها المربعة والمستطيلة ونوافذه المعتمة إلى تجسيد العقل او اللاشعور بوصفه متاهة.

ومن ثم يحسب لمصمم السينوغرافيا فهد المذن تشييد هذا التصميم القوي والمعبر عن فضاء السجن/ المتاهة.

وجاءت بقية العناصر في درجة تالية من الأهمية.. فالتمثيل ظل مقيدا تحت وطأة هذا الفضاء الضخم والقابض والحافل بالظلال اضافة إلى الزي شبه الموحد الذي يميل إلى السواد.

خصم الحضور الشبحي والقائم على الاستبطان الداخلي من حظوظ الممثلين وإن كانوا قد بذلوا بالفعل جهدا كبيرا في تلوين الأداء واستثمار ما تبقى من المساحة في الحركة وشغل نقاط الخشبة المختلفة.

وبرز بشكل اساسي يوسف البغلي خصوصا في المشهد الذي كرر فيه الاجابات ذاتها مع التلوين الجسدي المدهش.. كما تميزت حنان المهدي وساعدها على ذلك تغير موقعها في العرض ما بين وظائف الابنة والزوجة والأم.. بينما كان دورا الثويني وبهبهاني مقيدين أكثر.

لا شك ان صعوبة النص تطلبت جهدا كبيرا من فريق العمل في تفسيره و تشفيره على الخشبة لكن بوجه عام كانت النتيجة مرضية.

خصوصا اننا نتحدث عن عمل بعيد عن المنطق الارسطي والحبكة التقليدية.. فهو لا يؤسس فرجته على إقناع المتلقي بمعنى محدد وجاهز.. بل يؤسسها على إشراكه وتوريطه في تلك المتاهة الذهنية واللاشعورية.. على ان يخلق بنفسه ما يشاء من معنى.. وعلى إثارة تعاطفه مع تلك الحالات الإنسانية المأزومة.. والتي قد تكون جميعها مجرد اقنعة للذات المنشطرة على نفسها.

ومن الصعب تشييد تحليل لمثل هذه العروض من قراءة او رؤية أولى.. لكن من المؤكد ان النص والعرض يوجهان المتلقي إلى ازمة وعي ومعرفة.. إلى قدرة العقل على إدراك الحقيقة والوصول إلى اليقين وإصدار الأحكام الصائبة.

وعلى مستوى آخر يتجاوز العرض أزمة الوعي إلى ازمة أخلاقية تكشفت في نهايته.. وتتعلق بمحاصرة المرأة باعتبارها الحلقة الأضعف دائما وتحميلها كل الخطايا والاثمان.. ومن ثم دفعها إلى وأد جنينها او طفلتها وكأنها إشارة قاتمة إلى اليأس وفقد الأمل.. فكل منا يعيش في متاهة عقله وجزيرته المنعزلة.. وليس أسهل من ان ندين الآخرين .. على أن نرى عيوبنا في مرآة الذات.

