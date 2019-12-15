إضاءات

رغم أننا لانزال في بداية النصف الثاني من فعاليات مهرجان الكويت

المسرحي في دورته العشرين، إلا أننا نرصد مجموعة من الإنجازات، حيث تلك النصوص العالية الجودة الثرية بالفكر والمضامين والأبعاد.

وهكذا الأمر على مستوى الإخراج حيث الحلول التي تعمق المضامين وطروحات النص والتجربة.

ومن خلال مجموعة التجارب التي قدمت حتى الآن نستطيع التأكيد على المكانة المرموقة التي راح يحتلها صناع السينوغرافيا في المسرح في الكويت، حيث تمتلك الكويت والمسرح في الكويت، وبكل فخر، مجموعة متميزة من الكوادر والأسماء التي تمتلك حضورها العالي على صعيد حرفتها، بل أن بعضهم تجاوز الأطر المحلية الى أفق خليجي وعربي أوسع وأشمل.

ومن خلال عملية الرصد نتابع تجليات الحضور العالي للتمثيل النسائي منها أو الرجالي والأمر لا يقتصر على الأدوار الأولى والأساسية الى أصغر

الشخصيات، وهي تجليات ثرية وعميقة وفي الغالب هي من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة ما كان له أبعد الأثر في تحرك عربة الفعل المسرحي الى مسارات إيجابية مهمة وثرية.

ما هو أهم أن مهرجان الكويت المسرحي استطاع أن يتحول الى موعد حقيقي للتواصل والتماس مع الإبداع المسرحي في كويتنا الغالية... وبرافو.

وعلى المحبة نلتقي

