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شددت الفنانة غدير السبتي على أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة الإعلام لصناعة الدراما الكويتية ووصفتها بأنها «الداعم الأساس» و«المحفز لتطوير تلك الحرفة» و«الراعي الأساسي لمسيرتها عبر أكثر من خمسة عقود من الزمان»، كما أكدت السبتي على المكانة التي يحتلها تلفزيون دولة الكويت بوصفه «المنصة» للعبور إلى المشاهد في كل مكان. وفي مستهل حديثها مع «النهار» قالت النجمة غدير السبتي:

- قبل الحديث عن أعمالي ومشاريعي الفنية الجديدة، بودي أن أتوقف عند أمر أساس، حيث رد الجميل إلى أهله وهنا لابد أن أقول كلمة حق، حيث وزارة الإعلام هي الداعم الأساسي لصناعة الدراما التلفزيونية، وهي المحفز الأساسي لمسيرة تلك الحرفة عبر أكثر من خمسة عقود من الزمان، انطلقت مع تأسيس تلفزيون الكويت في مطلع الستينيات من القرن الماضي، لتتحرك الدراما وتنطلق في فضاءات بعيدة، واليوم بعد مرور أكثر من خمسة عقود نجد أن وزارة الإعلام وعبر قياداتها المتميزة وأجيالها تواصل دعم صناعة الإنتاج التلفزيوني الدرامي، وتؤكد على حضور المبدع الكويتي في جميع مجالات الحرفة الفنية، ومن بينها التمثيل والكتابة والإخراج والإنتاج.

وتتابع الفنانة غدير السبتي:

- كما اسمحوا لي أن أقول بان تلفزيون دولة الكويت هو منصتنا إلى المشاهد في كل مكان، وهو بيتنا والحاضنة الحقيقية، ولولا تلفزيون دولة الكويت لما كان للدراما الكويتية أن تحقق حضورها، أو أن يكون للفنان بصمته وحضوره، لذا أكرر شكري واحترامي لقيادات تلفزيون دولة الكويت على دعمهم ورعايتهم ومن قبله اهتمامهم ومتابعتهم لأبناء دولة الكويت من جميع قطاعات العمل الفني. وعن جديدها تقول غدير السبتي:

- الآن، وبعد أن قلت ما أريد لكم ما تريدون، حيث أنجزت مجموعة أعمال درامية جديدة، وفي مقدمتها مسلسل «عافك الخاطر» مع المنتج المتميز عبدالله بوشهري، والمسلسل من تأليف عبدالله الرومي وإخراج مناف عبدال، وفي العمل عدد رائع من النجوم، ومنهم أسمهان توفيق وسليمان الياسين وخالد أمين وعبير أحمد وهبة الدري وأحمد إيراج وأسماء أخرى كثيرة من أجيال الحرفة الفنية.

وتتابع:

- كما أنجزت من قبله، مسلسل «والدي العزيز» تأليف الكاتب البحريني حسين المهدي وإخراج المبدع علي العلي، وفي العمل حشد من النجوم ومنهم إبراهيم الحربي ومرام البلوشي وروان المهدي ومحمد صفر وعبدالله الطليحي وعدد آخر من النجوم والمسلسل ينطلق إلى مضامين اجتماعية ويؤكد على أهمية حضور الأب في الأسرة والمجتمع، عبر مجموعة من الأحداث التي تؤكد على أهمية الأب كمحور أساسي في الأسرة.

وتتابع: اقرأ عدداً من النصوص خلال الفترة الحالية، واستعد للدورة الرمضانية، وسيتم قريباً الإعلان عن جديدي في هذا المجال، كما أقرأ عدداً من النصوص المسرحية المتوقع تقديمها اعتباراً من عيد الفطر المبارك.

