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الافتتاحية الصادمة لفيلم «العش» تأخذنا الى حكاية أبٌ مُطاردٌ يحمل طفله داخل سيارة لينطلقا معًا في الليل على الطريق الرئيسة لإحدى الغابات إلا أن حادثًا تتعرض له السيارة يُنهي مخطط الأب للهرب وحياته بينما يبقى مصير الصغير مجهولاً. بافتتاحية صادمة سيطرت عليها أجواء فيلم رعب تبدأ أحداث فيلم «العش» «The Nest» للمخرج الإيطالي روبرتو دي فيو، الذي يُعدّ التجربة الروائية الطويلة الثانية لمخرجه بعد فيلم «آيس كريم» Ice cream الذي عُرض عام 2016، وقد كتب دي فيو لـ «العش» القصة وكذلك شارك في كتابة السيناريو له بالتعاون مع لوتشيو بيسانا، مارجريتا فيري وديفيد بيليني. يختار المخرج روبرتو دي فيو (نهاية العالم) زمنًا لتدور به أحداث فيلمه «العش» الذي يتناول حكاية صامويل، الصبي الذي تبقيه أمه معزولاً عن العالم الخارجي في أحد القصور حفاظًا على أمنه، فلقد استطاع القصر وسكانه في تلك الضيعة المترامية الأطراف الصمود لأعوام طويلة أمام الخطر الخارجيّ، ويمكن لهم الاستمرار في العيش طالما حافظوا على القواعد التي تقتضي بعدم البوح لصامويل، وهو أصغرهم، بما يدور في العالم الخارجي الذي تأتي إليهم منه المؤن والسجائر مهربةً للخدم، فقد يدفعه الشغف لتجربة المحظور، إلا أن حياة القصر وسكانه تنقلب رأسًا على عقب مع قدوم فتاة جديدة، تقارب صامويل في العمر أو أكبر قليلاً، تلتحق للعمل بالخدمة في القصر في مقابل أمنها ونجاتها هي الأخرى من العالم الخارجي.

الفيلم قد يُعد تجربة مهمة يسلط من خلالها المخرج روبرتو دي فيو الضوء على لحظة فارقة من عمر الخلق حين يمنح الله للإنسان الأول حرية الاختيار لتقوده التجربة إلى الخروج من الجنة، ويُصاحب تلك اللحظة ذلك التساؤل الأبدي «ألم يكن الله على علم مسبق باختيار آدم؟». يُعيد دي فيو رواية تلك التجربة مرة أخرى من خلال حكاية صبي على أعتاب المراهقة على كرسي متحرك - ربما من جراء الحادث الذي تعرض له مع والده - تُبقيه أمه معزولاً عن العالم الخارجي، وتصبح مسألة نهاية العالم في سردية دي فيو التي يتعرض إليها صامويل والمُشاهد على حد سواء من جانب واحد فقط ،حيث رواية الأم التي لم يدعمها في المقابل أية مشاهد قد تُظهر الخطر الخارجي الذي قد يهدد الضيعة وأهلها، محلّ شك وتساؤل، خاصة مع أعمال القتل والعنف التي ترتكب مع تقدم الأحداث بالفيلم باسم الحفاظ على أمن صامويل داخل القصر، والتي تزداد مع قدوم الفتاة التي هي إسقاط على حواء، والتي تدفع صامويل إلى تجربة المحظور ليصبح لديه شغف متنامٍ بالهرب من ذلك القصر.

رغم أن فكرة الفيلم تبدو للوهلة الأولى بسيطة إلا أن الصراع الذي أظهره الفيلم في لحظات قليلة بين الأب الذي يرغب بالسماح لطفله بالعيش في العالم الخارجي والأم القلقة التي تتمسك بوجود طفلها داخل القصر لحمايته، ربما هو إسقاط على أزمة اعتقاد بعض الآباء بأن أطفالهم ملكيات خاصة لهم، أو كما كشف الحوار بين الأب والأم فيمكن لصامويل - من وجهة نظر الأم - بأن يصبح الوسيلة التي يحققا من خلالها أحلامهم الضائعة، ولكن في ظل طموحات وقرارات مغايرة للأبناء، كما حدث مع صامويل ورغبته في مغادرة القصر، قد يصل الأمر إلى وصم تلك القرارات واستخدام ذلك كمبرر لممارسة القمع، ليفضح ذلك الوجه القبيح للسلطة الأبوية، بينما حرية الاختيار هي الأصل كما كشفت قصة الخلق.

وهو ما يفسر اختيار دي فيو لأجواء أفلام الرعب لتكون مُصاحبةً لحياة الصبي صامويل داخل القصر حيث انعدام التجربة، ومشاهد الفلاش باك السريعة في نهاية الفيلم التي تجعل المُشاهد يرى القصة من منظور آخر، تنتقل بعدها أجواء الرعب مع حواء إلى العالم الخارجي بعيدًا عن القصر، حيث التجربة التي يخوض فيها صامويل أو آدم غير المألوف ويكتشف أن عليه القتال لينعم باختياره.

ليخرج دي فيو من تجربة فردية بفيلمه إلى ما هو أوسع في العالم الخارجي، فيعيد من خلال «العش» تعريف الأزمة التي تحياها البشرية الآن أو التي طالما أرهقتها، حيث السلطة الأبوية باختلاف مستوياتها التي تنتج القمع وتمارسه على كل من حمل فكرًا مغايرًا، حيث أصحاب المعتقدات والآراء الشخصية وطرق العيش والتوجهات الجنسية المختلفة، وربما بالتخلي عنها قد تتخلص البشرية من أزمتها.

