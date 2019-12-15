الناس

بمناسبة يوم التطوع العالمي اقامت «لوياك» احتفالاً في حديقة الشهيد لتكريم متطوعي لوياك المميزين ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التطوع مثل الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها أثناء تطوعهم في العديد من المجالات الإنسانية في العام 2019، ولتشجيع المزيد من الشباب على المبادرة بالتطوع لما له من فوائد جمة تعود على المجتمع وعلى شخصيات المتطوعين.

وفي هذه المناسبة، قال مدير عام «لوياك» الرازي البديوي: من التطوع ابتدأت لوياك وبعطاء متطوعينا ستستمر، فمنذ تأسيس لوياك في العام 2002، تطوع أكثر من 15 ألف شاب وشابة بأكثر من 200 ألف ساعة من التطوع، أضافوا خلالها قيمة نوعية عالية للمجتمع، وتواصلوا فيها مع مختلف أطيافه، أعطوا من قلوبهم، فبادلهم المجتمع الحب والتقدير.

وأضاف: 200 ألف ساعة تطوع، تحدى بها شبابنا أنفسهم، واختبروا إمكاناتهم، وتعلموا العديد من المهارات، واكتسبوا خبرة حقيقية أسهمت بنمو شخصياتهم، والأهم من ذلك أنهم جسدوا للمجتمع مثالاً حياً لروح المبادرة والعطاء والإحساس بالمسؤولية.

وتابع: على مدى 18 عاما، حملنا في «لوياك» على عاتقنا مهمة تمكين الشباب من خلال فرص فريدة ليصبحوا مواطنين إنسانيين فاعلين، وما كان باستطاعتنا أن نؤدي رسالتنا هذه على أكمل وجه لو لا جهود متطوعينا المخلصة والتي مكنتنا من النمو والانتشار، حيث أصبح لدينا بفضل الله أفرع تخدم الشباب في كل من لبنان والأردن واليمن، وامتدت أنشطة «لوياك» منذ التأسيس لتشمل أكثر من 77,500 شاب وشابة خاضوا تجارباً في جميع قارات العالم بدون استثناء، ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا جهود متطوعينا.

