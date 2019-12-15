مال وأعمال

تمر الموازنة العامة بوضع حرج في ظل استمرار العجز وتباطؤ الايرادات وتناقص الاحتياطي العام ، لكن هذا الأمر لا يمنع وزارات من زيادة مطالباتها لوزارة المالية باعتمادات اضافية قد تمثل عبئاً على الموازنة المثقلة. وفي هذا الصدد أظهرت وثائق رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها ان وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على سبيل المثال طلبت أخيراً من وزارة المالية 1.2 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة كبدل ايجار نقدي للأئمة والمؤذنين.

وبررت الوزارة طلبها بأنه يتم صرف بدل الايجار للأئمة والمؤذنين من غير الكوتيين ممن يباشرون عملهم بالمساجد لصفة أصلية وفقا للشروط التالية:

? ان تكون اقامة المستفيد من البدل النقدي للايجار على الوزارة.

? ان يكون متزوجا وتقيم زوجته اقامة دائمة داخل الكويت.

? الا يكون المستفيد او زوجته مستفيدة بسكن او بدل سكن من اي جهة أخرى.

? عدم توافر سكن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية شاغر في المنطقة أو بجوار المسجد الذي يعمل به. وقالت الوزارة ان عدد المستفيدين المتوقع من بدل الايجار في الموازنة المقبلة 2020/2021 سيكون 500، موضحة ان مبررات صرف البدل من الميزانية العامة للدولة بدلا من بند ايرادات الوزارة ما يلي:

? الميزانية المقررة للصرف من الامانة العامة للأوقاف غير ثابتة ومرتبطة بصافي الايرادات السنوية للاوقاف حيث تم مسبقا تخفيض قيمة البدل الى 100 دينار نظرا لوجود عجز بتلك الميزانية كما تم ايقاف صرف البدل بعض الفئات ما يؤدي لعدم الاستقرار المالي للمستفيدين.

? الايجارات في جميع مناطق الكويت تتجاوز المبلغ المصروف للضعف او يزيد ما يرهق كاهل الائمة والمؤذنين لسد الفرق.

? رواتب الائمة والمؤذنين منخفضة مقابل الالتزامات وغلاء المعيشة حيث تتراوح بين 375 و450 ديناراً وهي لا تكفي لسداد الالتزامات.

وقالت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن وزارة المالية قامت برفض كافة الطلبات التي ترهق الميزانية دون مبررات قوية وواضحة.

