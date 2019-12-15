مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية أن اجمالي ما تم انفاقه على الاعانات والمنح ضمن المصروفات على مستوى اجمالي الأبواب للوزارات والادارات الحكومية قد بلغ 3.752 مليارات دينار بنهاية 8 أشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2019/2020 موزعة على الاعانات بقيمة 452.3 مليوناً و3.3 مليارات للمنح.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية قد بلغ نسبة الإنفاق الفعلي على المنح 62.9% من الاجمالي المعتمد في الميزانية البالغ 5.2 مليارات دينار، فيما تم انفاق ما نسبته 70.7% من اجمالي الاعانات التي تم اعتمادها بواقع 639.5 مليون دينار.

ولفتت الأرقام الى أن أملاك الدولة العقارية استقرت عند 13.7 مليار دينار، وذلك دون أدنى تغيير طرأ عليها منذ بداية العام الحالي، فيما بلغ اهلاك أموال الدولة 181.7 مليون دينار.

وبينت أن اجمالي الايرادات الحكومية المحصلة على مستوى الهيئات ذات الميزانيات الملحقة بلغت 89.7 مليون دينار، ما يمثل 53% من اجمالي الميزانية المقدرة والبالغة 168.6 مليون دينار.

وأوضحت أن اجمالي المصروفات الفعلية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة 1.2 مليار دينار بنهاية الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي والتي تمثل 50% من الاعتماد المقدر البالغ 2.5 مليار دينار.

وتسعى الكويت الى اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بما يعزز من ايراداتها الغير النفطية وتقليل نسب الاعتماد على النفط والذي يمثل النسبة الأكبر من الميزانية، والعمل على تنويع مصادر الدخل.

