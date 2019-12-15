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مال وأعمال

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«البتروكيماويات»: تمديد مزايدة بيع مصانع الأمونيا واليوريا

علي حامد
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الأحد 15 ديسمبر 2019

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن تمديد مزايدة بيع مصانع الأمونيا واليوريا والمرافق ونقلها من منطقة الشعيبة الصناعية الشرقية في دولة الكويت لتصبح في 29 ديسمبر الحالي بدلاً من الموعد السابق. وأفادت الشركة الى أن مصانع الأمونيا تنتج 1880 طناً مترياً يومياً، فيما تنتج مصانع اليوريا 3150 طناً. ولفتت الشركة الى أنه سيتم تمديد موعد المعاينة الى 19 الحالي. وفي سياق، متصل تطرح مؤسسة البترول الكويتية اليوم وبناءً على طلب شركة صناعة الكيماويات البترولية بمناقصة دعم وتأجير حاسبات آلية وملحقاتها بكفالة أولية قدرها 20 ألف دينار ووفق اعلان مؤسسة البترول فان المناقصة محددة على 7 شركات مؤهلة هي: الديار وزاك لحلول أنظمة الكمبيوتر والكويت الرقمية والفايز للكمبيوتر وعيسى حسين اليوسفي وأولاده والخرافي لأعمال الماكينات. كما سيتم طرح مناقصة خدمات أعمال مكافحة الحشرات والقوارض على 16 شركة مؤهلة ومن بينها شركة الحرة والنخيل وأرامكو الخليج للتجارة واي كيو ايت العالمية ومجموعة شرق الخليج للتجارة العامة وشركة التنظيف والشركة الصحة العامة وشركة التنظيف.


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