مال وأعمال

حدد قسم التنفيذ الجبري في ادارة التنفيذ التابع لوزارة العدل 7 يناير المقبل لبيع مصنع «ايكاروس العالمية للصناعات الطبية» لصالح بنك الكويت الصناعي وفاءً لدين قدره 385?36 ألف دينار بخلاف الفوائد والمصروفات وفقاً للاجراءات المبينة في المادة 44 من قانون التجارة. وأشار الاعلان الصادر عن ادارة التنفيذ الى أنه يشترط للمشاركة في المزاد تقديم الراغب في الشراء لمأمور التنفيذ شيكاً مصدقاً بما يعادل 20 بالمئة من المبلغ المذكور أو تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك لصالح ادارة التنفيذ بوزارة العدل. وعلى راغبي الشراء معاينة المصنع المعاينة النافية للجهالة.

