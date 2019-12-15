مال وأعمال

في الغرب، وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية، تنتشر «بلدات الأشباح»، وهو مصطلح يشير عادة الى مدينة أو قرية مهجورة رغم توافر المرافق والمنازل والمنشآت التجارية والخدمية وربما المصانع أيضًا اضافة الى الطرق الممهدة. ووفق تقرير نشره موقع «أرقام» فان هذه القرى ربما لا تزال مأهولة بالسكان ولكن بدرجة أقل كثيرًا من السنوات الماضية، حيث ان النشاط الاقتصادي الذي كان يجعلها نابضة بالحياة يومًا ما لم يعد قادرًا على منحها هذه الحيوية بعد الآن. وبطبيعة الحال، فان رحيل السكان يعني أنه لم يعد هناك من يحيي فيها هذا النشاط مجددًا، وبغض النظر عما اذا كانت مغادرتهم سبباً أم نتيجة لانهيار الحياة في البلدة، فوجود البشر في نطاق جغرافي محدد هو العامل الرئيس الأول لقيام نشاط اقتصادي فيه. ولضمان استقرار التعداد السكاني، وتجنب سيناريو بلدة الأشباح على نطاق واسع، يحتاج العالم لمعدل مواليد يبلغ طفلين على الأقل لكل امرأة، وهو ما لم يعانِ منه البشر في السابق، حيث بلغ هذا المعدل 5 أطفال خلال ستينيات القرن الماضي قبل هبوطه الى 2.43 طفل في 2017.