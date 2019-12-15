مال وأعمال

دعا رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي الى اعادة النظر في قانون البيئة نظرا للمشاكل الكثيرة التي يسببها للصناعيين في الكويت لافتا الى انه لكي يتم انجاز أو طلب شهادة لمن يهمة الامر من البيئة يتم سداد مبلغ 500 دينار لاستخراجها في حين عندما نطلب شهادة احكام من وزارة الداخلية أو مستخرج من الغرفة لا ندفع شيئا، كما ان مفتشي البيئة عندما يدخلون مصنع ويجدون زيت طايح من تنك يقومون بفرض غرامة تبدأ من 5 الاف دينار وتصل الى 50 الف دينار واحيانا تصل العقوبة الى الحبس.

وقال الخرافي في تصريح خاص لـ «النهار» ان الهدف من المعرض والمؤتمر «جسور» الذي أقامه اتحاد الصناعات الاسبوع الماضي هو ايصال كلمة الصناعيين الى المختصين في الدولة ليعرفوا هموم القطاع الصناعي وخاصة ان الصناعة في ذيل اهتمامات الحكومة، لافتا الى انه اعطي صورة للواقع والحلول سهلة وقد تم تعديل بعضها مثل المنتج الوطني حيث تم تعديل القانون واستجاب مجلس الأمة والحكومة لذلك والآن يتم إعداد اللائحة التنفيذية وهي خطوة جيدة ونحن نعلم أنه لا يوجد شيء يتم حله بين يوم وليلة ولكن لابد من خطة واستراتيجية لحل المشاكل ولذا نحن نسعى مع الوزراء المعنيين بذلك ولذا خلال مؤتمر «جسور» قمت بعمل صدمة وأتمنى ان يكون لحديثي في المؤتمر صدى ونتيجة ويسوي المسؤولين في الدولة شيء.

الريادة سابقاً

واشار الخرافي الى ان الكويت كان لها الريادة في القطاع الصناعي خليجيا قبل 55 عاما وانطلقت الصناعة في الخليج عام 1965 من الكويت وذلك بتنفيذ منطقة الشعيبة الصناعية وحتي عام 1975 كان لنا الريادة صناعيا ووبعدها لم نري شيئا الى يومنا هذا فكل الانشطة الاقتصادية تتطور الا الصناعة فهي تعاني الأمرين وتقف محلك سر .

وزاد الخرافي انه اذا تم النظر الى الشدادية فمنذ استلامها في عام 2005 من البلدية والى الآن لم يدق احد مسماراً فيها فهل هذا اهتمام بالحكومة، كما ان «النعايم» التي تم طرحها في الخطة الخمسية الماضية والمسؤولين يقولون انها ستطرح خلال الخطة الخمسية الجديدة 2020-2025 وبالتالي سنضيع 10 أعوام أخرى فيها ولا نعرف متى ستظهر «النعايم» للنور رغم انها هي المخصصة للصناعات الثقيلة والكبيرة، ويقال ان هناك اتفاقيات مع الصين والواقع اننا عندما اقمنا منطقة الشعيبة لم نستعن بالصين بل على سواعدنا وكذلك الامر في صبحان ، وذلك من 50 عاما واليوم لا نقدر نسوي لوحدنا منطقة صناعية لماذا هل اننا ضعفاء الى هذه الدرجة لاقامة المنطقة الصناعية وبالتالي فلابد من المسؤولين في التخطيط يدرسون هل يريدون صناعة أم لا؟!

غياب البنية التحتية

وأكد الخرافي اننا لن نرى المدن الصناعية إلا اذا تغيرت طريقة المعالجة وان تعمل الحكومة كما حدث في تطوير باقي الأنشطة الاقتصادية ويرون ان الحل الأقصر لمشكلة ندرة الأراضي أن يقولون انه لا توجد ميزانية وهذا الأمر مخيب للآمال ولكن لا يجب أن نجلس وننتظر بل يجب على المسؤولين عن القطاع الصناعي ان يطلبوا من الوزراء المعنيين توفير ميزانية لتنفيذ البنية التحتية للقسائم ومثلما قام الديوان الأميري بتنفيذ مشاريع ممتازة جدا سواء اجتماعية أو ترفيهية أو ثقافية وصحية فلماذا لا يتم اسناد حل هذه المشكله عن طريقهم ولابد ان يعلم الجميع ان الامر ليس بالكلفة لانها مجرد بنية تحتية وشوية بايبات وبالتالي فهي ليست كيميا.

وشدد الخرافي على انه لابد من تكاتف الجهود لتنفيذ البنية التحتية ويكون هناك جدية من الدولة من خلال الوزير المختص برفع الأمر للسلطة التشريعية لسرعة إنجازها وذلك لأن تطوير الصناعة سوف ينعكس على الاقتصاد الكويتي ككل .

نقص القسائم

وحول امكانات القطاع الصناعي في خطة التنمية ذكر الخرافي ان القطاع مستعد وسيكون له دور بارز اذا تم إعطاؤه الفرصة وتم حل مشاكله، فالمصانع ستسهم في تدوير عجلة الانتاج ما سينعكس ايجابا على التنمية الاقتصادية ولكن مع بقاء الوضع على حاله وفي مقدمتها نقص القسائم الصناعية فإن دورنا سيكون في حدود المصانع القائمة .

وأكد الخرافي على ان الاتحاد الصناعات استطاع على مدار أكثر من ربع قرن أن يدفع القطاع الى الامام ولذا فنحن في اتحاد الصناعات نركز على اهمية القطاع الصناعي ونقول ان النفط ليس كافيا والقطاع الصناعي يفتح مجالاً اكبر لمخرجات التعليم لابنائنا وبناتنا وهذا مهم للأمن الاجتماعي ونتفاءل خيرا بحدوث اهتمام في ظل الذي شهدته باقي القطاعات خلال 5 أعوام الماضية .

وشدد رئيس اتحاد الصناعات على ان الاتحاد يعمل على كافة المستويات والجهود لمتابعة القضايا العالقة بشكل دائم بين أروقة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة من اجل تذليل العقبات التي تواجهها المصانع ذلك من أجل دعم مسيرتها وان يأخذ هذا القطاع مكانة الصحيح على قائمة الإنجاز والتطوير.

عمل منتج

ودعا الخرافي الى التركيز على القطاع الصناعي ، فرغم ان الصناعة ليست بديلا عن النفط وهي احد الروافد الأصيلة للمجتمع وهي تعكس مستوي تطور اي بلد والصناعة مهم من الناحية الأمنية لتوفير عمل منتج للمواطنين .

وأشار الخرافي الى ان المواطن الكويتي اصله منتج ولذا لابد ان ينتقل من مستهلك الى منتج في عمله أو في المصنع ليكون انسان كامل من خلال عطائه والحمد الله المواطن الكويتي عنده قيمة للعمل ولابد من تنميتها ومساعدته لاعلاء هذه القيم ، لاننا قبل 50 عاما كنا نشتغل في كافة الوظائف وننتج بأيدينا وسوف يأتي يوما سنكون منتجين ولن يتم ذلك الا بالعمل .

حول اهتمام الدولة بالقطاعي الصناعي اكد الخرافي في ختام تصريحه لـ «النهار» انها تسير بوتيرة تختلف من آن لآخر ولاشك ان الكل مهتم بتطوير الصناعة ونريد ان نراها على الطريق الصحيح بطريقة عملية وذلك عبر توفير الاراضي لأنها الأساس للبدء في أي عمل صناعي .

