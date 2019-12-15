مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي وزن المعادن الثمنية الموسومة منها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 2.6 طن حصلت عنها رسوما تقدر ب 129ألف دينار .

وقالت (التجارة) إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 1944 كيلو غرام حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 97.2 ألف دينار، مبينة أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 183.6 كيلو غراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 433 كيلو غرام. وأضافت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 717.2 كيلو غرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 255.5 كيلو غراماً، لافتة إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو19.4 كيلو غرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 335.1كيلو غرام. وذكرت أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 622.9 كيلو غرام وحصلت الوزارة عنها رسوما تقدر بنحو 31.1 ألف دينار ، لافتة إلى أن كمية الفضة الموسومة خلال نوفمبر الماضي بلغت 104.9 كيلوغرامات وحصلت عنها رسوم تقدر بـ 627 دينارا . وقالت إن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 218 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 247 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1860 دينارا. وذكرت أن الإدارة فحصت أيضا 1727 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أنجزت 8 معاملات في هذا الشأن لنحو 16.3 كيلو غرام حصلت عنها رسوما تقدر بـ 163 دينارا.

