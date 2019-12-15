مال وأعمال

تأسس اتحاد مصارف الكويت في 12 ديسمبر 1981، ويصادف في هذا العام مرور 38 عاما على تأسيسه. وتزامنا مع هذه المناسبة فقد قرر الاتحاد إقامة حفل سنوي للتميز الصحافي في 23 ديسمبر الحالي يتم فيه تكريم عدد من الصحف لدورها المتميز على الساحة الإعلامية الكويتية، والذي تقوم به في إطار يتسم بالحيادية والشفافية والمصداقية والتوازن في متابعة الأحداث ونقل الأخبار وخاصة الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وقد حرص اتحاد مصارف الكويت منذ نشأته على إبراز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني. ويمثل الاتحاد البنوك في جميع اللقاءات والمنتديات المتعلقة بشؤون العمل المصرفي سواء كان ذلك مع الأجهزة الحكومية او البرلمانية او وحدات المجتمع المدني المختلفة ويعمل على تقوية أواصر العلاقة بين القطاع المصرفي وغيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وقد شهدت السنوات الماضية تناميا في دور الاتحاد، حيث يواصل مسيرته بالتركيز على المكتسبات التي تحققت. وستشهد المرحلة القادمة تنفيذا لاستراتيجية جديدة للاتحاد تعكس الاهتمام الكبير من البنوك لتحقيق المزيد من الأهداف تحت مظلته بما يتسق مع جميع التغيرات والتطورات المصرفية والاقتصادية، بما يعكس الرؤية المستقبلية لدوره وزيادة مستويات التفاعل مع كل القضايا والموضوعات وتعزيز التعاون مع بنك الكويت المركزي والمؤسسات الحكومية والتشريعية للتعبير عن آرائها ومناقشة أي تعديلات تشريعية مقترحة وأي مستجدات ذات علاقة بالشأن الاقتصادي والمصرفي، بما يعزز دور البنوك وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، ودورها في مجال الريادة الاجتماعية.

كما ان الاتحاد لم يغفل الاهتمام بالنشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي والرياضي والعمل الخيري والإنساني في المجتمع ايمانا بدوره في التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعمه الفعاليات والأحداث الوطنية في مختلف المجالات، وذلك من خلال مساهماته وتمويله للعديد من الأنشطة في إطار حرصه على ممارسة دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية وتبني الأفكار والمشروعات الجيدة ذات الأثر الإيجابي العميق وطويل المدى في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من الوسائل.

وتمتلك البنوك الكويتية سجلا حافلا بالمبادرات التي تقوم بتنفيذها سواء منفردة أو بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في الكويت، والتي تدعم من خلالها مختلف القطاعات. وقد بلغ إجمالي مساهمات الاتحاد والبنوك الكويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الفترة (1992-2018) 588 مليون دينار، حيث يعد القطاع المصرفي في طليعة القطاعات في هذا المجال ولا يضاهيه اي قطاع آخر في الانفاق الاجتماعي السخي الذي يقوم به بمبادرات مباشرة منه او بالتعاون مع المجتمع المدني في مختلف المجالات لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع بما يتسق مع مبادئ التكافل.

من جانب آخر، فقد أسست البنوك الكويتية ضمن أنشطتها المشتركة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة knet والتي تتولى ربط أجهزة الصرف الآلي فيما بين البنوك، والتي سهلت عمليات الصرف الآلي للمواطنين محليا وخارجيا. كما أسست البنوك الكويتية في إنشاء شركة شبكة المعلومات الائتمانية net ـ ci لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالاقتراض والتسهيلات الائتمانية.

والجدير بالذكر، أن فكرة التأسيس تمت بموجب اتفاقية موقعة بين رؤساء مجالس إدارات كل من بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي وبنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت والشرق الأوسط (البنك الأهلي المتحد حالياً) والبنك العقاري الكويتي (بنك الكويت الدولي حالياً) وبنك الكويت الصناعي وبنك برقان تحت مسمى لجنة المصارف الكويتية التي استمرت في العمل على دعم الروابط بين البنوك الأعضاء وتوثيق أسس التعاون بينها والتنسيق بين نشاطاتها تحقيقاً لمصالحها المشتركة في إطار خطط الدولة وسياساتها الاقتصادية والنقدية، والقيام ببحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف أوجه نشاطات البنوك الأعضاء والسعي لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها وكذلك التنسيق وتعزيز التعاون مع بنك الكويت المركزي في تنفيذ السياسة النقدية والمصرفية التي يضعها، وابداء ما تراه البنوك الأعضاء من مقترحات في هذا الشأن. وبتاريخ 16 مايو 2001 تم اشهار اتحاد المصارف الكويتية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2001 ليواصل الاتحاد تحقيق الاهداف التي بدأتها لجنة المصارف الكويتية وغيرها من الأهداف التي تضمنها نظامه الأساسي. وبعد صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية، انضم بالتتابع كل من بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك وربة لعضوية الاتحاد. وبعد صدور القانون رقم 28 لسنة 2004 والذي بموجبه تم السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في دولة الكويت توالى انضمام فروع البنوك الأجنبية للاتحاد ليتغير أسمه إلى اتحاد مصارف الكويت، ويصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 23 عضوا (11 بنكا كويتيا و12 فرعا للبنوك الأجنبية).

