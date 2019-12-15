مال وأعمال

شارك وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة – النائب الأول لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان في الاجتماع الـ 52 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي يتزامن معه منتدى الأعمال الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنعقدين بالعاصمة مسقط – سلطنة عمان الشقيقة، وذلك خلال الفترة من 11- 12 ديسمبر 2019 ، حيث يرافقه كل من رباح الرباح – مدير عام الغرفة، صقر المناعي – مساعد المدير العام للخدمات المساندة، فهد الصغير – مساعد مدير إدارة العلاقات التجارية، ناصر الهملان – مساعد مدير إدارة الحاسب الآلي.

وقد تم خلال اجتماع مجلس الاتحاد بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي لتحقيق المواطنة الاقتصادية والتحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، كما تناول العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي كان من أهمها:

متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 51 لمجلس الاتحاد توصيات الاجتماعين (45-46) للجنة القيادات التنفيذية، وكذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي، بالإضافة الى استعراض برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية للعام 2020 المتضمن المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخليجية العربية والدولية والإسلامية، والذي جاء من منطلق توسيع مشاركة القطاع الخاص الخليجي، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على مسيرة السوق الخليجية المشتركة بشكل خاص وعلى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس بشكل عام.

كما اعتمد الاجتماع الحسابات الختامية للأمانة العامة للاتحاد وموازنتها التقديرية لعام 2020 وتقريرها السنوي، بالإضافة الى مناقشة آخر تطورات تشييد مقر الأمانة العامة الجديد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا وقد بارك مجلس الاتحاد انتقال الرئاسة الى مملكة البحرين في دورتها الـ (21).

