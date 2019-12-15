مال وأعمال

ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان نسب الإشغال استقرت عند معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 87 - 95 %، بينما تحسنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في منطقة العاصمة.

تتباين متوسطات القيم الإيجارية بين المناطق والمساحات المختلفة، حيث استقر متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 في محافظة العاصمة مسجلاً 482 دينار اًبنهاية الربع الثالث 2019 في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر، ويصل في بعض المناطق مثل منطقة الدعية حوالي 460 ديناراً وتزيد على ذلك في منطقة القادسية إلى 500 دينار، وتصل إلى 540 ديناراً في بعض المناطق المتميزة في المحافظة مثل الفيحاء.

واضاف التقرير ان متوسط القيمة الإيجارية في محافظة حولي استقر على أساس سنوي حين بلغ 443 ديناراً في نهاية الربع الثالث، ويتراوح متوسط القيمة الإيجارية من 400 إلى 450 ديناراً ويصل إلى 460 و470 ديناراً في بعض المناطق المتميزة مثل منطقة الصديق والشعب، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية أقل من 360 ديناراً دون تغير على أساس سنوي، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية 350 ديناراً لهذه المساحة في أغلب مناطق المحافظة، فيما يفوق 380 ديناراً في بعض المناطق المميزة مثل إشبيلية، وعلى مستوى محافظة مبارك الكبير يقل عن 360 ديناراً لذات المساحة متراجعاً 4% على أساس سنوي، حيث يبلغ المتوسط في العدان 360 ديناراً ويزيد عن ذلك في صباح السالم لأكثر من 380 دينار دون تغير، ويصل في منطقة المسايل إلى 440 ديناراً، وقد استقر متوسط القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة الأحمدي على أساس سنوي حين مقترباً من 400 دينار، ويسجل في منطقة المنقف 360 ديناراً ويصل إلى 480 ديناراً في منطقة الفنطاس، أما في محافظة الجهراء فقد استقر متوسط القيمة الإيجارية على أساس سنوي حين بلغ 350 ديناراً، ويصل إلى 360 ديناراً كما في بعض مواقع مناطق الجهراء القديمة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

