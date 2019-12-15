مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية فوز مدير إدارة التصنيع التابعة للشركة في فيتنام مي العيسى بجائزة (بلاتس للطاقة العالمية) مبينة ان العيسى تعد الكويتية الأولى التي تفوز بهذه الجائزة.

واكد الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ نواف الصباح في بيان صحافي دعمه واهتمامه بالعنصر البشري الكويتي مبينا ان الجائزة تعكس ما تسعى اليه الشركة من رفع كفاءة موظفيها. واضاف الشيخ نواف ان «مي العيسى تمثل نموذجا ساطعا للخبرة الكويتية في شركة البترول الكويتية العالمية ونتمنى لها المزيد من النجاح». وقال البيان ان العيسى نالت استحسان لجنة التحكيم التي أكدت انها «استطاعت ان تنجح بعملها في منطقة الشرق الاوسط وهي منطقة تعاني تاريخيا شح دور المرأة في المناصب القيادية ونجحت في قيادة فرق عمل متعددة الجنسيات وشاركت في مشاريع استراتيجية وحيوية ما جعلها محط ثقة».

ونقل البيان عن العيسى قولها «لولا الله ثم دعم اسرتي وتشجيع الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ نواف الصباح لما استطعت ان احقق هذا الانجاز للشركة».

