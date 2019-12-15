مال وأعمال

وصلت رحلة طيران الجزيرة رقم J9 139 إلى مطار العين الدولي (ANN) اول من امس الجمعة في أولى الرحلات المباشرة التي يتم تسييرها بين العين والكويت، وذلك بدعم من مطارات أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وحضر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت صقر الريسي إقلاع الرحلة من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي.

أما عند وصول الطائرة إلى أرض مطار العين الدولي، كان في استقبال الرحلة الشيخ الدكتور سعيد آل نهيان، والشيخ صباح ناصر الصباح القائم بأعمال سفارة الكويت بالإنابة في أبوظبي، وأحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة مطارات أبوظبي، وراشد الشامسي مدير عام مطار العين الدولي، وعلي الشيبه المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وألقى الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان كلمة ترحيبية خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على هامش وصول رحلة طيران الجزيرة، نقل فيها تحيات والده الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وتوجه رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، بجزيل الشكر والتقدير من معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وكذلك من الشيخ صباح ناصر الصباح والممثلين لمطارات أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على شرف حضورهم لاستقبال أول رحلة مباشرة لطيران الجزيرة إلى العين ودعمهم في إطلاق أول خط رحلات مباشرة بين الكويت والعين.

وقال: «إن إطلاق هذا الخط الجديد إلى العين يُعد إنجازاً جديداً في مسيرة طيران الجزيرة التي تشهد توسعاً مستمراً والتي تواصل تقديم خدمة موثوقة لعملائها في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. نحن سعداء جداً أن نوفر للمسافرين من الكويت وعبر شبكة الوجهات التي نخدمها رحلات منتظمة إلى منطقة العين المميزة وأن نمكّنهم من استكشاف معالمها الفريدة».

