مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «VIVA»، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز في الكويت، بحضور المهندس مزيد الحربي الرئيس التنفيذي لـ «VIVA»، وريان دينغ المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات.

وستسعى الشركتان لتقديم حلول مبتكرة من خلال تقنية 5G، وذلك بهدف دعم نمو الأعمال في قطاعات الشركات والأفراد والمنازل، بالإضافة إلى تطوير حلول إنترنت الأشياء، ومنظومة شبكة الجيل الخامس في الكويت. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة منهجية لتعزيز جميع أشكال التعاون والممارسات بما يتلاءم مع عملية التحول الرقمي لتقديم الخدمات المتميزة لجميع عملاء «VIVA» وليس فقط الأفراد والشركات والمنازل، وريادة «VIVA» في تمكين أسلوب الحياة الرقمي لعملائها.

وفي هذه المناسبة، قال الحربي: «إن هذه التحديثات في الشبكات اللاسلكية ستشكل نقلة نوعية في عالم الاتصالات أقرب إلى أرض الواقع الحقيقي». وأضاف: «أنا فخور جدًا بما أنجزه فريقا عمل «VIVA» و«هواوي» في مسيرتنا معًا من خلال مزيج نادر من الود والتفاني والابتكار. وسنسعى للمضي قدمًا، من خلال مواصلة الاستثمار في تجربة العملاء وحلول 5G لتلبية احتياجاتهم بالإضافة إلى تطوير أعمالنا».

من جهته، قال دينغ: «نحن نقدر ثقة «VIVA» عبر اختيارها «هواوي» لإطلاق خدمات 5G على مستوى الكويت، حيث ستوفر لعملائها خدمات الفيديو VR و AR وغيرها من خدمات الفيديو فائقة الدقة مثل Mobile Video 3.0». وأضاف: «كما ستسهم تقنية 5G على وجه الخصوص بتسريع عملية التحول الرقمي بالكويت في مختلف القطاعات من النفط والغاز إلى المدن الذكية إلى السلامة العامة وتحقيق نمو أعمال جديد لجميع الأطراف المشاركة».

