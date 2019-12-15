مال وأعمال

أعلنت شركة شركة «فود شويس» (Food Choice) عن رعايتها الذهبية لمعرض «هوريكا الكويت» للصناعات الغذائية وتحهيزات الفنادق والمطاعم الذي يقام في دورته التاسعة في الفترة من 20 إلى 22 يناير القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف.

وحول اهمية هذه المشاركة والرعاية، اوضحت شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» المنظمة للمعرض أن «فود شويس» لا تنفك تسجل التقدم تلو الآخر في مختلف فئات المنتجات والصناعات الغذائية في 6 فروع رئيسية قائمة بذاتها هي: الخدمات الغذائية، الاكلات البحرية، فرع المشروبات، البيع بالتجزئة والبقالة، الالبان والاجبان ومشتقات الحليب، والمعجنات والمخابز، وفي كل من هذه الفئات والفروع يبرز أداء فود شويس اينما حلت وسط الزوار والعارضين والخبراء. وفوق ذلك تتميز الشركة بتطبيق معايير الجودة الصحية وفق نظام «الحاسب» الخاصة بسلامة الغذاء». ومن جهته اكد رئيس مجلس الادارة التنفيذي في «فود شويس» مروان فارس «حرص الشركة حضورها الدائم في العديد من الفعاليات التسويقية ذات الصلة بانشطتها التجارية، وفي اطار هذا النهج كان ولا يزال حضورنا في معارض هوريكا الكويت مميزا بأكثر من طريقة، نظرا لما يحتله هذا المعرض من مكانة خاصة، اذ انه الحدث الفريد من نوعه في الكويت، فهو يجمع مختلف المعنيين بقطاع الضيافة تحت سقف واحد، حيث تلتقي الصناعات الغذائية والمؤسسات الفندقية والمطاعم وغيرها من الجهات المعنية بمنتجات الضيافة بشكل او آخر، مثل شركات الطيران وشركات سلامة الغذاء وحلول النظافة والتطبيقات التوصيل ودور الرعاية والعناية بالنزلاء الخ».

