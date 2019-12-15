مال وأعمال

استعرض تقرير شركة «Ofeed» الاسبوعي أهم الأحداث الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وأثر ذلك على تحركات العملات والأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى توقعات حركة الأسواق خلال الأسبوع المقبل. وقال تقرير Ofeed ان مستويات الدولار انخفضت بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوياته منذ خمس أشهر مقابل العملات الرئيسة، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر نية البنك في الاستمرار على السياسة النقدية الحالية خلال الفترة المقبلة. كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة الأسبوع الماضي بنسبة 1.0 في المئة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر يوليو الماضي عند المستوى 96.71.

وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ثابت خلال اجتماعه ليوافق بذلك توقعات الأسواق، ليشير أن قرار لجنة السياسة النقدية المفتوحة يخدم توقعات النمو والتضخم الحالية في ظل استقرار أداء النشاط الاقتصادي وقوة قطاع العمالة. وجاء قرار لجنة السياسة النقدية المفتوحة بإجماع جميع الأعضاء بالإبقاء على سعر الفائدة ثابت بدون تغير بأقل من 1.75 في المئة وذلك في ظل العمل على دعم معدل النمو الاقتصادي والوصول إلى هدف التضخم عند 2 في المئة. ويرى البنك الاحتياطي الفيدرالي أن قطاع العمالة مستمر في الأداء القوي مع تراجع معدلات البطالة إلى ادنى مستوياتها التاريخية وهو الأمر الذي يدعم النمو بشكل مباشر وغير مباشر ويعمل على استقرار أداء النشاط الاقتصادي. وكرر الفيدرالي ان قرارات أسعار الفائدة القادمة ستعتمد على البيانات الاقتصادية وتوقعات الأداء الاقتصادي. وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت توقعات النمو للعام الحالي عند 2.2 في المئة كما استقرت توقعات النمو لعام 2020 عند 2 في المئة. بينما تراجع توقعات معدل البطالة في 2019 إلى 3.6 في المئة من 3.7 في المئة ووصلت في 2020 عند 3.5 في المئة. وبالنسبة لتوقعات التضخم فقد استقرت عند 1.5 في المئة في 2019 ووصلت إلى 1.9 في المئة في عام 2020. وتراجع الدولار الأميركي بشكل كبير مقابل العملات الرئيسة بعد أن قرر البنك الفيدرالي تثبيت السياسة النقدية وعدم الإشارة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الوضع البريطاني

أفاد تقرير ofeed أن الجنيه الإسترليني ارتفع خلال الأسبوع الماضي بعد أن اوضحت نتائج الانتخابات في المملكة المتحدة فوز حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون في انتصار لم يشهده المحافظين منذ زمن بعيد. يأتي هذا وسط توارد أنباء عن توصل المملكة المتحدة إلى اتفاق أولى مع الصين. كما ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.5 في المئة ليسجل اعلى مستوياته منذ شهر مايو 2018 عند 1.3513. وأسفرت الانتخابات العامة التي أجريت في المملكة المتحدة عن فوز حزب المحافظين بقيادة بورييس جونسون بأغلبية ساحقة، فيما علق الجميع على أن اداء المحافظين في هذه الانتخابات كان هو الأفضل لها منذ 1987. على الجانب الآخر اتجه حزب العمال المعارض إلى تسجيل أسوء أداء له منذ عام 1935. ومن المتوقع أن تؤدي نتائج هذه الانتخابات إلى كسر الجمود السياسي المحيط بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها في الأسواق العالمية. ومن جانبه علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الانتخابات العامة التي أجريت أمس أنها ستضع حد للتهديد بإجراء استفتاء آخر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبهذه النتائج ستتمكن بريطانيا من إتمام البريكست بشكل أفضل. وعلى صعيد مستجدات الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة على ابرمت المرحلة الأولى من الاتفاقية مع الصين.

وأكد تصريح الرئيس الأميركي أن الجانبين حريصان على الاتفاقية وليس طرفاً واحداً. من ناحية أخرى ذكر تقرير صحافي أن البيت الأبيض عرض إلغاء جولة التعريفات الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها الأحد المقبل على بعض السلع الصينية، وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية اقترحت خفض التعريفات الجمركية الحالية على السلع الصينية إلى النصف بمقدار 369 مليار دولار. أما عن أول اجتماع لرئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاغارد فقد شهد تثبيت السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير في ظل ما تمر به منطقة اليورو من اضطرابات داخلية لاقتصادات مهمة بها بالإضافة للاضطرابات العالمية المحيطة وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية، كما استقرت الفائدة على الإيداع منخفضة بنسبة 0.50 في المئة والفائدة على الإقراض مرتفعة بنسبة 0.25 في المئة دون تغيير.

ذكرت كريستين لاجارد ضمن تعليقاتها أن منطقة اليورو تتجه بشكل ملحوظ نحو انتعاش اقتصادي بطيء وثابت إلى حدٍ ما خلال العام المقبل، ولكنها أشارت أنه في الوقت الذي تميل فيه المخاطر نحو الجانب السلبي بسبب المخاوف الجيوسياسية والأسواق الناشئة إلا انها كانت أقل حدة من زي قبل.

تباطؤ صيني

توالت البيانات الضعيفة المتعلقة بثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث انخفضت مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع على التوالي خلال الشهر الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه تضخم المستهلكين إلى ما يقرب من ثماني سنوات في نوفمبر بينما يستمر تضخم المنتجين في انخفاض، في الوقت الذي تتجه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى مزيد من عدم التأكد.

بيانات المكتب الوطني للإحصاء أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يُعد أسرع وتيرة ارتفاع تشهدها الصين منذ يناير 2012. يُذكر أن توقعات المحللين ذهبت أغلبها إلى ارتفاع تصل نسبته إلى 4.2 في المئة فقط. أما عن مؤشر أسعار المنتجين السنوي فقد استمر في الانخفاض خلال شهر نوفمبر بنسبة 1.4 في المئة بعد انخفاض سابق بنسبة 1.6 في المئة.

من ناحية أخرى تتعرض الصين إلى ضغوطات لإطلاق المزيد من الحوافز لتعزيز النشاط الصناعي ولكن ارتفاع التضخم قبل حلول العام القمري الجديد قد يكون الأكبر بالنسبة لصانعي السياسة في الصين الذين يحاولون تعزيز النمو الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ حوالي 30 عاما.

من جانبها أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات CAAM أن اجمالي مبيعات السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم قد انخفضت بنسبة 3.6 في المئة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. يأتي هذا بعد انخفاض آخر بنسبة 4 في المئة خلال أكتوبر و5.2 في المئة خلال سبتمبر. حيث تراجعت مبيعات السيارات في البلاد العام الماضي لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

