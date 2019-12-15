مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء في الأسبوع المنصرم مستفيدة من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو، ولكن فوز المحافظين بأغلبية في بريطانيا وتوارد أنباء عن إبرام الولايات المتحدة لاتفاق تجاري مبدأي حال دون تحقيق المزيد من المكاسب.

ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على أخر تطورات المحادثات التجارية الأميركية الصينية، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المتعلقة بالنمو.

فيما يتعلق بالنفط، فقد قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى حل للحرب التجارية التي استمرت 18 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت تساؤلات كبيرة حول الطلب العالمي على النفط الخام.

ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أية مستجدات في المفاوضات الأميركية الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.

