loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أسعار السلع


ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء في الأسبوع المنصرم مستفيدة من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو، ولكن فوز المحافظين بأغلبية في بريطانيا وتوارد أنباء عن إبرام الولايات المتحدة لاتفاق تجاري مبدأي حال دون تحقيق المزيد من المكاسب.
ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على أخر تطورات المحادثات التجارية الأميركية الصينية، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المتعلقة بالنمو.
فيما يتعلق بالنفط، فقد قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى حل للحرب التجارية التي استمرت 18 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت تساؤلات كبيرة حول الطلب العالمي على النفط الخام.
ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أية مستجدات في المفاوضات الأميركية الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة