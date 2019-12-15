مال وأعمال

ينبغي على المستثمرين والمتداولين في الجنيه الاسترليني إبقاء أعينهم مفتوحة هذا الأسبوع، حيث سيقرر البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة وكذلك سوف يقوم بنشر بعض البيانات الاقتصادية ذات الأهمية المرتفعة.

قد يقرر صانعو السياسة النقدية في بريطانيا بالإبقاء على كلفة الاقتراض عند 0.75 في المئة بتصويت جماعي حيث على الأرجح سيقوم البنك المركزي بتحديد مسار سعر الفائدة بعد الاطمئنان بشكل أكبر على البريكست.

تقارير التضخم ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الاجمالي النهائي من الاقتصاد البريطاني هم الأهم هذا الأسبوع، حيث يتوقع المحللون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس التضخم المفضل من البنك المركزي البريطاني، تراجع إلى 1.1 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي من 1.5 في المئة المسجلة في أكتوبر.

أما مبيعات التجزئة، فقد تشهد ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة في شهر نوفمبر بعد تسجيل انخفاض بمقدار في 0.1 في المئة شهر أكتوبر.

بالنسبة للاقتصاد البريطاني ككل، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل 0.3 في المئة في الربع المنتهي في سبتمبر وفقا للقراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي، بعدما انكمش بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني. ستقوم المملكة المتحدة كذلك بإصدار مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاعي الخدمات والتصنيع لشهر ديسمبر واللذان سيعطيان آخر التحديثات حول صحة الاقتصاد البريطاني في نهاية الربع الرابع.

