مال وأعمال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الرسوم الجمركية المتبقية على البضائع المستوردة من الصين كأداة ضغط في التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين. وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الصين تريد بدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وهو إطار زمني قال إنه لا يعترض عليه. وقال ترامب أيضا إنه بموجب اتفاق المرحلة الأولى الذي أعلن البلدان التوصل إليه يوم الجمعة، فإن من المرجح أن تصل مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية إلى 50 مليار دولار.

