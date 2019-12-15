مال وأعمال

كشفت أحدث احصائية لبورصة الكويت للاوراق المالية ان قيمة الاسهم المرهونة في قطاع الخدمات المالية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت 116 مليون دينار لعدد 609.943 ملايين سهم مرهونة في 31 شركة خدمات مالية مدرجة بالقطاع الذي يضم نحو 49 شركة.

وذكرت الاحصائية التي اعدتها «النهار» ان قيمة الاسهم المرهونة انخفضت من بداية العام الى نهاية الشهر الماضي (11 شهرا) بنحو 7.6 في المئة كما تراجعت كميات الاسهم المرهونة بنحو 5.2 في المئة.

وأشارت الاحصائية الى أن الشركات التي تضم اسهم مرهونة هي التسهيلات التجارية، الاستشارات المالية الدولية القابضة،الاستثمارات الوطنية، مشاريع الكويت القابضة، الساحل للتنمية والاستثمار،بيت الاوراق المالية، ارزان المالية للتمويل والاستثمار، المركز المالي، الاولى للاستثمار،المال للاستثمار، بيت الاستثمار الخليجي، اعيان للاجارة والاستثمار، بيان للاستثمار، اصول للاستثمار،الكويتية للتمويل والاستثمار، كامكو للاستثمار، الوطنية الدولية القابضة، يونيكاب للاستثمار والتمويل، السلام القابضة اكتتاب القابضة، صكوك القابضة، المدينة للتمويل والاستثمار، نور للاستثمار المالي، التمدين الاستثمارية، اسيا كابيتال، مجموعة الامتياز الاستثمارية، منازل القابضة، الصناعات الوطنية، القابضة المصرية الكويتية، البحرينية الكويتية للتأمين والمتكاملة القابضة .ولم تشهد 17 شركة وجود اسهم مرهونة وهي الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي، الامان للاستثمار،المدار للتمويل والاستثمار، الديرة القابضة، الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، الكويتية السورية القابضة، الخليجية المغاربية القابضة، اموال الدولية للاستثمار، تمكين القابضة، الوطنية الاستهلاكية القابضة، وربة كابيتال القابض، التخصيص القابضة، الامتيازات الخليجية القابضة، تصنيف وتحصيل الاموال، انوفست، المنار للتمويل والاجارة، البريق القابضة وعمار للتمويل والاجارة .

وجاء سهم الـ «الساحل للاستثمار» اعلى الشركات التي يوجد بها اسهم مرهونة بلغت 136.565 مليون سهم يليه سهم شركة المركز المالي بعدد 123.679 مليون سهم مرهونة وأقلهم شركة اصول بـ 535 سهما .

ويرى محللون ان البنوك المحلية تبدي مرونة كبيرة في عمليات التمويل مقابل الأسهم، التي تتمتع بقوة أداء ومركز مالي مستقر للشركة، وتتميز بمنح توزيعات نقدية سنوية، فضلا عن حركة دوران الاسهم و التي تعتبر من أهم الميزات التي تسهم في قبول السهم، نظرا لما تحققه تلك الخاصية من ميزة عند التسييل.

قال محللون ان مكاسب البورصة الكويتية خلال عام 2019 أسهمت في ارتفاع كبير في قيمة الأسهم المرهونة لدى البنوك حيث تمنح البنوك المحلية قروضا مقابل أسهم وتكون قيمة القرض الواحد أقل من قيمة الأسهم السوقية للحفاظ على هامش حماية من مخاطر هبوط السوق موضحين أن ارتفاع قيمة الأسهم المرهونة يعزز فرص تحرير الأسهم المرهونة لدى البنوك والسداد وتراجع المخصصات لدى البنوك المحلية.

وأشار محللون الى ان عملية ترقية البورصة ضمن مؤشر «فوتسي» أعطت رسالة ثقة لجميع المستثمرين والمراقبين بقوة السوق الكويتي، واستعدادها لتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذبها كخيار افضل واهم من السيولة الساخنة التي تجوب الأسواق المالية سريعا باحثة عن فرص وعوائد جيدة. بالاضافة الى ان سوق الكويت بات اكثر تنظيما وترتيبا من الناحية التشريعية والتنظيمية وأصبح يملك الأساسات والمقومات المحفزة على الاستثمار، معتبرا انه خطا خطوات كبيرة وإيجابية نحو تكريس وتعزيز الشفافية وبالتالي كل هذه الأمور تنعكس على جذب السيولة والمستثمرين .

ورأى محللون على أن الانتعاش القياسي للبورصة خلال 2019 مع يعزز ترحيب البنوك المحلية بمنح قروض للأشخاص أو الشركات مقابل الأسهم في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققها الأسهم منذ مطلع العام الحالي والخطوات التي تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وفي ظل المحفزات الإيجابية التي باتت تتمتع بها البورصة الكويتية وزيادة أرباحها منذ بداية العام، بالتزامن مع عمليات التطوير بالبورصة واستحداث آليات وأدوات مالية تمنح المستثمرين والمتداولين خيارات استثمارية أوسع تمنحها جاذبية استثمارية مميزة . يذكر أن الأسهم المرهونة، هي تلك الأسهم التي يتم إيداعها لدى «المقاصة» من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن بتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن.

ومن ناحية أخرى، شهد قطاع الخدمات المالية تداول نحو 12.028 مليار سهم خلال 11 شهرا بقيمة 949.817 مليون دينار من خلال تنفيذ صفقة 327.932 الف صفقة.

