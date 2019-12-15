مال وأعمال

أعلنت كل من شركة «كامكو» للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» استكمال الإجراءات القانونية لعملية الاندماج بينهما بحيث تكون «كامكو» الشركة الدامجة و«غلوبل» الشركة المندمجة مضيفة أن بدء التداول بالأسهم الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت «كامكو» ان هذا الإعلان يأتي عقب إتمام عملية إلغاء أسهم الخزينة ومبادلة أسهم رأسمال شركة غلوبل المملوكة لمساهميها (بخلاف الأسهم المملوكة لشركة كامكو) والتي يبلغ إجمالي عددها 138?877?635 سهما مقابل 104?884?308 أسهم جديدة من أسهم زيادة رأسمال «كامكو» والمخصصة حصرا لمساهمي «غلوبل». ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ «كامكو» فيصل صرخوه قوله إن الشركة ستواصل عملها في الأسابيع القليلة المقبلة لتحقيق التكاملية في العمليات ونظم المعلومات لتكون بداية جديدة في العام القادم ومباشرة تعزيز نمو أعمال الشركة. وكانت هيئة أسواق المال الكويتية وافقت في 21 يوليو الماضي على عقد اندماج «كامكو» و(غلوبل). وفي 17 سبتمبر الماضي أعلنت «كامكو» موافقة مساهميها على عملية الاندماج وزيادة رأسمال الشركة بواقع 10?5 ملايين دينار (نحو 34?5 مليون دولار) إلى 34?2 مليون دينار (نحو 112?4 مليون دولار) والتي تمثل صافي اصول (غلوبل) عبر اصدار 104?9 ملايين سهم مخصصة لمساهمي (غلوبل).

وذكرت أن معدل تبادل الأسهم هو 0?75522821 سهم «كامكو» مقابل كل سهم لـ (غلوبل).

