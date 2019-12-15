مال وأعمال

تطرق تقرير الشال إلى آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) والتي تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2019 مقارنة بسيولة أكتوبر 2019، حيـث بلغت جملة قيمة تداولات العقـود والوكــــالات لشهـــر نوفمبـــر نحــو 238.7 مليون دينار ، وهي قيمة أعلى بما نسبته 6.9 في المئة عن مستوى سيولة أكتوبر 2019 البالغة نحو 223.4 مليون دينار ، ولكنها أدنى بما نسبته -19 في المئة مقارنة مع سيولة نوفمبر 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 294.6 مليون دينار.

وتوزعت تداولات نوفمبر 2019 ما بين نحو 233.4 مليون دينار عقوداً، ونحو 5.4 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 490 صفقة، توزعت ما بين 474 عقوداً و16 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 160 صفقة وممثلة بنحو 32.7 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير

بـ 120 صفقة وتمثل نحو 24.5 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 33 صفقة ممثلة بنحو 6.7 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 119.6 مليون دينار ، مرتفعة بنحو 6.4 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2019 عندما بلغت نحو 112.4 مليون دينار ، في حين انخفضت نسبة مساهمتها قليلاً إلى نحو 50.1 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.3 في المئة في أكتوبر 2019. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 129.8 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات نوفمبر 2019 أدنى بما نسبته -7.9 في المئة مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 363 صفقة مقارنة بـ 335 صفقة في أكتوبر 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 330 ألف دينار مقارنة بنحو 336 ألف دينار فــي أكتوبـر 2019، أي بانخفـاض بحـدود -1.8 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 58.5 مليــون دينــار أي بانخفــاض بنحـو -47.1 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2019 حين بلغت نحو 110.6 ملايين دينار ، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24.5 في المئة مقارنة بما نسبته 49.5 في المئة. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 109.2 ملايين دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أدنى بما نسبته -46.5 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 114 صفقة مقارنة بـ 98 صفقة في أكتوبر 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 513 ألف دينار مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار في أكتوبر 2019، أي بانخفاض بحدود -54.5 في المئة.

