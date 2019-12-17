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كرم القائمون على مهرجان كتارا القطري ممثلي وزوار البيت الكويتي المشارك في المهرجان.

ووجه نائب رئيس نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد عبدالرحمن الكندري والعم فيصل الشملان الشكر الى الاشقاء القطريين على حفاوة الاستقبال سائلين المولى تعالى ان تدوم المحبة والعطاء بين الأشقاء في دول الخليج. وتقدم الكندري بخالص الشكر وعظيم الامتنان الى أحمد محمد الهتمي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان كتارا على ما قدمه للوفد من حفاوة الاستقبال الرائع وكرم الضيافة تجاه أشقائه من الكويت، وهذا إن دل فإنما يدل على اخلاصه في العمل وصدق مشاعره تجاه أخوانه والزائرين لوطنه. وقام الكندري بتكريم شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في «جويك» . وتواجد في البيت الكويتي خلال المهرجان لاعب منتخب الكويت السابق بدر حجي والباحثة أبرار ملك وعدد من الضيوف الزائرين في مهرجان كتارا.

