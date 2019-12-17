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تحت رعاية وحضور الشيخة أنيسه سالم حمود الصباح تقيم الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية معرضاً للفنانة شعاع الرشيدي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 مساءً في مقرها بحولي .

وفي تصريح خاص قال الفنان عبدالرسول سلمان رئيس مجلس الإدارة: تطل علينا وجوه شعاع الرشيدي في معرضها الشخصي الأول، منبعثاً في تفاصيلها ومسطحاتها دلالات نرى من خلالها العديد من المعاني الفردية، ومن تلك الوجوه واختفاء ملامح العيون واستبدالها بالأقنعة، أحياناً تحاورنا الأسطح اللونية ذات التراكيب الخفية المعبرة عن الصمود المتوتر ذات الألوان الساخنة التي تأخذنا إلى عالم الحيرة والغموض وجوه إثارة للقلق في نفوس كل من يشاهدها، يخفون بأقنعة تخفي هويتهم فلا نستطيع أن نتعرف عليهم أو نقرأ تعبيرات وجوههم أو نحس بمشاعرهم أو ما يدور في خلدهم من نوايا، ذلك لأن الوجه هو الذي يميز الإنسان . فإذا ما تم إخفاؤه أصبح مبهم الشخصية، غامض الهوية، وبلا روح أو حياة، ولم تعد لهم وجوه إنسانية .

أعمال شعاع معزوفة جميلة للانسجام والتكامل بين رؤية المبدعة وموهبتها، وقدراتها التقنية في اللون والضوء في رحاب بيئة بصرية ثرية بالعناصر والرموز من خلال الخطوط واللون ما أعطى الانطباع لوجودها.

