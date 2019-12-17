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اختتمت بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة دورة حكام ألعاب القوى لمعلمات وزارة التربية تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة والموجه العام ناهد الفهد.

بإشراف توجيه التربية البدنية بنات لمنطقة الفروانية التعليمية نادية بدر المطيري وبإدارة الموجه الفني أمينة الحسن وبحضور مراقب المركز علي بشير وابتسام الدبيسان رئيسة قسم تربية بدنية في ثانوية الربيع بنت معوذ بنات.

وتقدمت الدبيسان بخالص الشكر لمديرة ثانوية الربيع بدرية المطيري على تسهيل الأمور لإقامة هذه الدورة و إلهام المعيبد رئيسة قسم تأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

