إضاءات

يقول المخرج الشاب مشاري المجيبل في كتيب العرض «بعيدا عن النقد وبعيدا عن التساؤلات.. دعونا نستمتع» ومن منطلق الاستمتاع تأتي هذه المحطة النقدية عن مسرحية «نكون أو لا نكون» لفرقة مسرح الخليج العربي، من تأليف الكاتب بدر محارب ومن إخراج مشاري المجيبل، حيث يأخذنا النص الذي تمكنت من قراءته ويبدو شديد الاختلاف عن العرض بل اننا ذهبنا الى متاهات لا يمكن لها ان تتحقق خصوصاً في تغيير الأحداث ومسارات الشخصيات التي ظلت في النص تتحرك في مسارين هما حكاية الامير «هاملت» والشاب فهد.

يبدأ النص والعرض بالمشهد الذي يتم استعادته في نهاية العرض حيث يلفظ هاملت أنفاسه الأخيرة الى جوار «هوراشيو» حيث يقول ذلك المنلوج المطول:

الله يغفر لك .. واني لماض في أثرك

حان حيني يا هوراشيو .. وداعا أيتها الملكة التعسة

وأنتم يامن شحبت وجوههم

وارتعدت فرائضهم لهذا الخطاب

إنكم بمثابة النظارة

أو الممثلين الصامتين في هذه المأساة

لو أن لدي فسحة من الوقت – غير ان الموت هو كالشريك الجبار يقبض قبضا لا هوادة فيه لسردت عليكم قصة.. ولكن دعونا من هذا

يا هوراشيو.. أدركني الموت وأنت حي ترزق.. فعليك أن تقص قصتي.. وتدافع عن قضيتي لدى المنكرين والجاحدين».

هذا المشهد يعود إلينا في نهاية العرض ولكن ما هو الرابط بين هذه القصة وقصة فهد . حيث تأتي قصة هاملت من رحم صراع ملوك وعروش بينما تبدو قصة فهد وكأنها قراءة محلية للحدث ولكن إلى أين تقودنا تلك الحكاية. واستدعائها أصلاً عبر النص ولاحقاً من خلال العرض الذي راح يبتر من أجزاء النص الكثير من الأحداث فنحن في نص الكاتب بدر محارب أمام «14» مشهداً ومشهد ختام تناثرت وتغيرت مسارات الشخصيات.

تظل حالة الانتقال بين «هاملت» وليم شكسبير وبين قصة «فهد» اعتبارا من مشهد الحلم الى عدد من المحطات، وصولا الى موضوع السفر الى بومبي ثم تغيير مسارات الحدث، فبدلاً من أن يقتل «أبو سعد» على يد فهد، نجد بأن الذي يقتل هو «بوعواد» والذي يمثل الذاكرة لذلك الحدث وتلك القضية، مشيرا بأن معطيات «بوسعد» «بولونيوس» الذي يظل تلك الشخصية المطيعة التي تلبي الأوامر بل إن النص الأصلي يذهب الى ذلك الجانب ونشاهد لاحقا انتحار ابنته بينما عرض المخرج مشاري المجيبل يذهب الى اغتيال بوعواد وهو حل ذكي في أن «شاهين» «كلوديوس» يريد ان يلغي الذاكرة والإرث، ولكن هذا الاغتيال رغم ابتعاده عن مسارات الفعل الدرامي بالذات فيما يخص حكاية هاملت وفهد وأيضا علاقة شاهين وكلوديوس وبقية الأحداث.

شكسبير حينما يحط رحاله في مسرح الدسمة سواء عبر نص الكاتب بدر محارب أو عرض مشاري المجيبل فإننا معنيين بمعرفة تلك القامة الشامخة ودلالات أعماله وقيمها الكبرى ومعانيها ومضامينها النابضة منذ أكثر من أربعة قرون من الزمان، والأمر ليس بتلك السهولة المفرطة التي يتصورها البعض، و«هاملت» ذلك الأمير الدانماركي الذي يظهر له شبح أبيه ليدعوه الى الثأر من عمه، حيث صراع العروش والممالك عبر صراع كوني شمولي وفي المقابل حكاية فهد التي تبدو ضيقة أمام الصراع الضخم الذي تعيشه أحداث النص الشكسبيري، فهد القادم بلا تاريخ فيما «هاملت» حينما يحضر تحضر كل القضايا الكبرى بالذات الكينونة .

المخرج مشاري المجيبل يجتهد تارة عبر الاشتغال على النص وعبر حذف كم من المشاهد ومزج الحوارات، وهذا ما نلمسه في حذف شخصيات مثل سعد ابن بوسعد الذي يشكل في النص حالة من الصراع، وفيما ان مقتل أبو عواد يلغي تلك الذاكرة حيث نص بدر محارب يستعيد شخصية بوعواد في المشهد الأخير ليروي الحكاية، بينما تنتهى الحكاية إلا من استعادة الحلم وهى استعادة غير مبررة.

وضمن تغيير الحوار يأتي الحوار الذي كان على لسان هاملت في مشهد المقبرة على لسان أوفيليا . شكبير في الدسمة أو هاملت في الدسمة كنا نتوقع نصاً يستلهم هاملت ليمتطي صهوة تلك الشخصية وأحداثها ومضامينها فإذا بنا أمام فعل درامي وحكاية ضيقة حتى مع التغيير في اغتيال بوعواد مكان بوسعد وحتى مع منح ليلى حوارات إضافية والتحويل في شخصية «بوسعد» «بولونيوس»، لأننا أمام شخصية «كلوديوس» المتورط سلفا والذي اغتال أخاه الملك وأيضا بوعواد لاحقاً. في العرض هناك شذرات جميلة علينا التوقف أمامها بعيداً عن استحضار هاملت وشكسبير ولربما شيء من الاجتهاد في التعامل مع الأحداث والشخوص عبر إقحام حكاية ظلت تلهث للحاق بموضوع وصراع هاملت وعذاباته.. لأننا أمام شخصية فهد لم نكن لنحس بذلك الصراع وتلك المواجهات. وهذا لا يمنع من تحية فرقة مسرح الخليج العربي على هذه التجربة ومنح الفرصة لحوار بين جيلين هما جيل الكاتب بدر محارب وجيل المخرج مشاري المجيبل حتى وهو يهمش النقد في كتيب العرض داعيا الى الاستمتاع. ونحيي اشتغاله مع فريقه الذي راح كل منه يتحرك عبر قراءات أحادية الجانب، هذه القراءة الأحادية تكاد تكون عنوان التجربة حيث المخرج يقرأ النص وكانه يتبرأ منه بل انه يتبرأ من هاملت ولربما شكسبير لأنه يريد كل ذلك لمجرد الذريعة لتقديم تجربة يستحضر بها الفرقة الموسيقية التي نحترم حضورها ولكن القراءة الأحادية في اشتغالها حيدت البعد الإنساني العالمي الى الموسيقى والألحان المحلية البحتة حتى رغم احترافية الفرقة وأصواتها إلا انها ظلت محصورة في المنطقة المحلية الضيقة فيما راح صوتها في مناطق عدة يعلو على صوت وأداء بعض الممثلين. على صعيد السينوغراف هناك اجتهادت ولكن جزءاً كبيراً منها يظل يتحرك في الدائرة الأحادية التي تخلو من الفعل والفكر والحوار الجماعي الذي يستنهض التجربة ويمنحها الكثير من الألق والتوهج، لذا تأتي الأزياء باهتة ولا تحمل اي دلالات، بل إننا حينما نقرأ زي «فهد» و«هاملت» والزي ذو الكم الطويل في يد والقصير في اليد الأخرى للتعبير عن حالة الشخصيتين هو بلا أدنى شك حل ضيق كما هو البقعة الحمراء في زي شاهين «كلوديوس» بينما غابت هذه الدلالة عن زي بوسعد «بولونيوس». وقبل أن نقلب صفحة السينوغرافيا نشيد باشتغال الفنان د. فهد المذن على صعيد الإضاءة حيث يشتغل في مناطق تمنح العرض الشمول وتجعل كوادر العرض من الممثلين تنساب في تلك الفضاءات بأريحية، بينما تظل هناك مجموعة من الأسئلة حول ديكورات الفنان محمد الربيعان في عدد من المشاهد ودلالات وضرورة تلك الديكورات مثل مشهد حوار هاملت عن الباب في وقت كانت الإضاءة كافية لتحقيق معادل الديكور. هناك حضور يستحق الإشادة على صعيد الأداء، ونخص الفنان حسن إبراهيم حيث التباين والوضوح في التعامل مع الشخصيتين وهكذا الامر مع الفنانة الشابة كفاح الرجيب . بينما ظل مشاري المجيبل منهكا متعبا يلهث وراء الأداء ومحاولة التنويع خصوصا ونحن أمام شخصية تتطلب أداء أكثر عمقا وأكثر معايشة وتقمصا للحظات الرحلة التي تمر بها الشخصية من الحلم والرؤيا الى الشبح وصولاً الى لحظات التفكير في الانتقام، وبعفوية طاغية يطل علينا علي العلي بشخصية بوعواد. مسرحية «نكون أو لا نكون» تتحدث في الفعل عن الفعل الجمعي، وهنا التفاتة ذكية من النص لتجاوز الكينونة الفردية ولكن ماذا تحقق من العنوان بمرادفاته الجمعية «أكون تحولت الى نكون» حيث جملة هاملت الشهيرة هي «أكون أو لا أكون»، فهل كانت الكينونة للشخوص والأحداث.. بل اننا نذهب الى ما هو أبعد من كل ذلك.. العرض.. والكينونة هذا السؤال نتركه للجمهور العزيز ونقادنا الكرام .. وأيضا فريق عرض المسرحية.. وعلى المحبة نلتقي.

