إضاءات

ماذا بعد مهرجان الكويت المسرحي؟

حالة قريبة من السبات، إلا من بعض المشاركات أو الحضور في هذا المهرجان، أو ذلك الملتقى هنا أو هناك.

ولكننا هنا لا نتحدث عن فعل فردي، بل شمولي يخص فرقنا المسرحية الأهلية والخاصة على حد سواء.

وهنا نتوجه الى إدارة المسرح وأيضا قطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون، حيث نثمن جهودهم على جملة الأنشطة ومن بينها مهرجان الكويت المسرحي والليالي المسرحية الكوميدية وأيضا مهرجان مسرح الطفل، وأيضا شراء بعض العروض ودعم الفرق للمشاركة في هذا المهرجان أوغيره.. وهي بلا أدنى شك أنشطة تعمل على فتح دعم إضافي يسهم في تفعيل الحركة المسرحية وكوادرها.

ولكن الطموح هو أبعد من كل ذلك، فالمسرح ليس بالفعل الموسمي، إنه نبض.. وحياة.. وسلوك.. وأسلوب حياة وفكر.

وفق تلك المعطيات تأتي الدعوة الى تفعيل الموسم المسرحي، مما يخلق حراكاً يتواصل على مدار العام، وتؤمن فرصاً للفرق المسرحية الأهلية لتقديم كل ما هو جديد، لاستيعاب هذا الكم من الأسماء والكوادر والأجيال.

كما أن الدعوة تأتي لمزيد من التظاهرات والاحتفاليات تعمل على استقطاب الفرق لمزيد من العمل.. والعطاء.. والتحرك.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

