وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تختص بالتعاون في مجالات الابتكار، وتسجيل براءات الاختراع، والتدريب والتطوير التكنولوجي.

وقع الاتفاقية نيابة عن «البترول الوطنية» نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية خالد الخياط، فيما وقعها عن مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع المدير العام للمركز د. عمر البناي. وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز قيمة الابداع والابتكار لدى موظفي الشركة، من خلال توفير البيئة والمناخ الملائمين لابراز مواهبهم وتنميتها وتحويلها الى انجازات ابداعية ملموسة. وبهذه المناسبة، اوضح الخياط ان توقيع هذه المذكرة يعزز العلاقة بين الشركة والمركز، ويتيح للشركة فرص الاستفادة من خبرات المركز على صعيد رعاية المبدعين وتنمية مهاراتهم وامكاناتهم.

من جانبه، اكد د. البناي ان المركز يسعى من خلال برامج عمله الى النهوض بجميع مؤسسات المجتمع، ونشر ثقافة الابتكار، عبر رعاية الموهوبين وتشجيع المبدعين.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة خلق فرص ابداعية حقيقية على ارض الواقع، منوها الى ان المركز على اتم الاستعداد لدعم جهود التعاون والاستثمار في العنصر البشري في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

