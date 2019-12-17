مال وأعمال

نظمت الشركة التجارية العقارية زيارة خاصة لجناح الأطفال بمستشفى الأميري وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الريادي في خدمة المجتمع وفي ظل تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات.

وكان الهدف الاساسي من الزيارة هو نشر الأجواء الايجابية والترويح عن الأطفال المقيمين بالمستشفى وادخال البهجة والسرور الى انفسهم.

وقد تضمنت هذه الزيارة عرضا علميا وترفيهيا يشمل تجارب علمية بصورة فكاهية تهدف الى تعليم الاطفال بالاضافة الى رسم الضحكة على وجوههم. وفي نهاية الزيارة، قام فريق الاتصال والتسويق بالشركة التجارية العقارية بتوزيع الهدايا على الأطفال. وقد صرح فريق الاتصال والتسويق بالشركة التجارية العقارية عن حرصهم الدائم على تنظيم زيارات مماثلة، حيث ان مستشفى الأميري يعد المستشفى الخامس الذي قاموا بزيارته خلال عام 2019. وتأتي هذه المبادرة من منطلق حبهم للأطفال والاهتمام بصحتهم النفسية.

كما وشكروا كلا من الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى الاميرى ومدير المستشفى د. علي العلندا على هذه الفرصة التي مكنتهم من زيارة الأطفال ومشاركتهم بعض الفعاليات المميزة على امل الترفيه عنهم وابعادهم عن اجواء المرض.

