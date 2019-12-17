مال وأعمال

كرّمت الأمانة العامة للأوقاف شركة زين خلال فعاليات الملتقى الوقفي السادس والعشرين تحت شعار «الوقف والمنظّمات الدولية»، والذي اتى تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد

وذكرت الشركة في بيان صحافي انه تم تكريمها خلال الملتقى من قبل كل من ممثّل سمو ولي العهد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة ونائب الأمين العام للادارة والخدمات المساندة ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى صقر السجاري، وذلك على تخصيصها كامل ريع وقفها الخيري لهذا العام لصالح حملات وجهود بنك الطعام الكويتي داخل وخارج الكويت.

وعبّرت زين عن فخرها بهذا التكريم من قبل الأمانة العامة للأوقاف، والذي يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية، سواء بدعمها المباشر او من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المختلفة، حيث تعتبر الشركة مسؤولياتها الاجتماعية احد الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، وتحرص على تسخير امكاناتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها والتي اهّلتها لتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص.

