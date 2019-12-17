مال وأعمال

واصل بنك الكويت الوطني خلال العام 2019 اطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت بهدف ترسيخ اسس التنمية المستدامة تماشياً مع خطة التنمية الوطنية. وقد نجح بنك الكويت الوطني في العام 2019 في تحقيق نتائج مذهلة فيما يتعلق بجهوده تجاه تحقيق الاستدامة في العديد من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية. وبهذه المناسبة، علّقت مساعد مدير عام ادارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر على تقرير الاستدامة في المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني للعام 2019 بالقول ان الاستدامة مسؤولية الجميع، والوطني يواصل مسؤوليته في تعزيز مساهمات الاستدامة في مجتمعنا الحبيب.

