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مال وأعمال

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«وربة» أطلق شريحة «الماسي» لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة


أطلق بنك وربة شريحة «الماسي»، وذلك في اطار تعزيز خدماته المصرفية الخاصة وفق اعلى المعايير من خلال فريق ذي خبرة عالية من مسؤولي علاقات العملاء في البنك، وسيواصل بنك وربة تقديمه لأرقى وأحدث الخدمات لعملائه متيحا لهم مجالا واسعا من الخيارات لضمان خدمتهم على النحو الأمثل. وفي مطلع العام قام البنك بانشاء ادارة الخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking) وخصص للادارة مقرا فخما يتميز بتوفير اساليب متطورة عصرية بموقع استراتيجي في منطقة الشهداء لتلبية جميع احتياجات عملاء الماسي وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات والاستشارات المصرفية والمالية بحرفية تامة.


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